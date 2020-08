Foodsisters Janneke en Amande... ’Kritischer dan andere moeders’

Amande en Janneke

Samen in zaken gaan, kan een enorm succes opleveren. In dit eerste deel van onze VROUW-reportage Duo’s tegen de kilo’s de zussen Janneke (40, getrouwd en een kind van 3) en Amande Koeman (36, getrouwd en twee kinderen van 6 en 5). De twee zijn ook wel bekend als The Foodsisters en leveren al twaalf jaar gezonde weekmenu’s. Ze hebben drie boeken uitgebracht.