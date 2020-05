Anaïta werd mishandeld: ’Ik voel me dankbaar voor alles wat er is gebeurd’

Ⓒ Brenda van Leeuwen

Eindelijk verlost van een jeugdtrauma, alcoholverslaving of een relatie die niet goed voor je is. Anaïta, Lonny en Fanny vertellen over hun bevrijding. Anaïta Nasser (29) zat jarenlang gevangen in een jeugdtrauma: ze werd door haar vader mishandeld. Ze heeft een relatie en werkt als NLP-coach.