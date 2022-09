Wendy (28) is 25 kilo afgevallen: ‘Onzeker heb ik me nooit gevoeld’

Hoe ziet jouw wekelijkse menu eruit?

Ik heb zes eetmomenten op een dag; ontbijt, lunch, avondeten en drie tussendoortjes. Ontbijt bestaat meestal uit kwark of overnight oats. Als ik thuis werk, maak ik graag pannenkoekjes of smoothie bowls. Ik probeer een feestje van ieder eetmoment te maken. Ook voor mijn Instagramaccount, zodat ik leuke recepten kan delen. In het weekend eten we regelmatig buiten de deur, dat kan ook gewoon bij McDonald’s zijn of bij een ander lekker restaurant. Over het algemeen bestaat het uit lekker en gevarieerd eten. Er komt van alles voorbij.

Zit jij op dit moment op je streefgewicht?

Bijna, ik wil om precies te zijn nog 2,7 kilo afvallen. Dan zit ik op een mooi rond getal. Dit was ook het doel dat ik aan het een jaar geleden aan mijzelf had gesteld. Ik denk zeker dat ik dit doel ga behalen. Als ik niet in mezelf had geloofd, was ik nooit zo ver gekomen. Als je niet in jezelf gelooft, gaat het afvallen ook nooit lukken. Maar je moet er ook zeker tijd in steken en moeite voor doen.

Hoe heb je het afvallen bereikt?

Ik ben 24,6 kilo afgevallen. Hiermee was ik begonnen, omdat ik mijzelf te zwaar vond. Onzeker heb ik me nooit gevoeld hoor. Het zou gewoon beter zijn om gezonder te gaan leven. Het afvallen wilde ik op eigen kracht gaan doen. Toen ben ik me goed gaan inlezen en kwam tot de conclusie dat ik minder calorieën moest gaan eten. Die calorieën ben ik ook gaan tellen. Na een jaar was ik twintig kilo kwijt. Eerst ging ik mijzelf dingen verbieden, maar dan krijg je alleen nog maar meer zin in die reep chocola. Nu kan ik alsnog chocola eten, maar dan in mindere mate.

Hoe hou je deze levenswijze vol?

Door echt in mijzelf te geloven. Ik heb ook vaak momenten gehad dat ik toch die reep chocola helemaal wilde opeten. Maar nu denk ik: ’Nee ik ga het niet doen, ik heb een doel. Ik ben veel sterker dan deze reep chocola.’ Die reep geeft mij misschien tien minuten geluk, maar ik ga voor langer geluk. Het is ook belangrijk dat je niet meteen een te groot doel stelt voor jezelf. Begin met een doel van een paar kilo afvallen. Dat is veel makkelijker te behalen dan in één keer twintig kilo willen afvallen.

Wat is jouw gouden tip voor een gezond leven?

Eet overdag genoeg, anders krijg je ’s avonds meer trek en sneller de fout in. Zorg voor voldoende eetmomenten op een dag. Verwerk je favoriete eten daar ook in, maar zorg wel dat je aan alle nodige voedingsstoffen komt. Verbied jezelf ook niks, dan ga je die ongezonde dingen alleen nog maar meer willen. Wat ik ook vaak doe is een cijfer geven aan eten. Als ik iets te eten niet een acht of hoger geef, dan is dat eten het schijnbaar niet waard om te nemen. Het is niet de calorieën waard, dus dan eet ik het niet.

Merk je dat je anderen inspireert?

Ja, ik krijg dagelijks leuke berichtjes op Instagram. Mensen bedanken me voor het delen van mijn proces en andere herkenbare dingen. Zo heb ik bijvoorbeeld laatst laten zien dat als je staat je benen veel dunner lijken dan als je zit. Of ik post af en toe een foto gemaakt vanaf onderen, dan zie je een onderkin. Mijn volgers geven ook aan geïnspireerd te worden door mijn proces en recepten.

Wat is jouw grootste valkuil?

Ik ben stiekem wel een beetje bang dat als ik mijn doel heb behaald, dat dan alle remmen weer los gaan. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren, maar daar moet ik mezelf wel voor behoeden. Maar ik heb nu een heel andere levensstijl ontwikkeld, dat ik niet denk dat dat gaat gebeuren.

