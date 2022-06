Daghoroscoop 30 juni - Geloof in jezelf, Vissen!

VANDAAG JARIG

Er kan dit jaar twee keer sprake zijn van enige financiële opschudding. De eerste was rond 30 april en de tweede wordt eind oktober verwacht. Misschien moet je van koers veranderen doordat eerdere aannames niet realistisch waren. Dat gebeurt iedereen wel eens, dus maak je niet te druk.

RAM

Deel je werk efficiënter in en verdiep je in de laatste ontwikkelingen op jouw terrein. Dit is een gunstige dag voor een medische check up of de start van een fitnessprogramma. Verdiep je in hetgeen jouw lichaam op jouw leeftijd nodig heeft.

STIER

Een mens kan altijd van anderen leren. Iemand op het werk of met wie je te maken hebt kan je bepaalde trucjes bijbrengen; wees niet te trots om ze in dank te aanvaarden. Blijf vrolijk als je botst op bureaucratie, je kunt het toch niet veranderen.

TWEELINGEN

Met humor, geduld en zelfbeheersing trotseer je met vlag en wimpel elke aanvaring. Je zult niet bereid zijn om je in de luren te laten leggen. Het nemen van risico’s in de liefde of met geld wordt afgeraden. Gedraag je waardig.

KREEFT

Maak een lijst van gewoonten die je moet veranderen in het belang van je gezondheid en begin vandaag. Er zijn maar 2 of 3 weken voor nodig om iets af te leren. Een zakelijke afspraak ziet er veelbelovend uit. Doe je huiswerk.

LEEUW

Het kan een lastige dag worden. Fysieke of financiële beperkingen kunnen je dwingen iets te veranderen. Verzamel gegevens als zaken duurder blijken dan je dacht. Analyseer het verband tussen jouw fysieke en psychische welzijn.

MAAGD

Je beste ideeën kunnen geblokkeerd worden door iemand die als de dood is dat je hem of haar voorbij streeft. Doorbreek dit door een meerdere in te schakelen. Overweeg een partnerschap met iemand die zijn zaken wil uitbreiden.

WEEGSCHAAL

Grijp een kans jouw financiële situatie te stabiliseren. Presenteer ideeën die zowel slim als effectief zullen zijn. Je kunt meer verdienen als je duidelijker bent tegen je afnemers. Delegeer meer als je gespannen bent.

SCHORPIOEN

Op het werk kunnen ongelukjes gebeuren; pas op met machines e.d. Een juridische kwestie kan plotseling heftiger worden; neem een advocaat en ga niet uit van het slechtste scenario. Verras je partner met een spontaan cadeautje.

BOOGSCHUTTER

Je vermogen anderen te kunnen inspireren en in teamverband te kunnen werken wordt beloond. Verwacht genoegdoening voor je inzet. Reken op steun, maar ook op jaloezie. Breng je geluk niet in gevaar.

STEENBOK

Een meerdere die achter je staat zal je helpen de tegenstand van anderen te overwinnen. Forceer collega’s niet te accepteren wat je weet; ze leren meer van de fouten die ze zelf maken. Gebruik jouw positie om vooruit te komen.

WATERMAN

Doorzetten moet jouw credo zijn. Koppig weerstand bieden werpt blokkades op. Als je moeite hebt iemand te vertrouwen breng dat dan ter sprake. Op liefdesgebied kan dat natuurlijk negatief uitpakken en zal hulp nodig zijn.

VISSEN

Niet iedereen zal het vandaag met je eens zijn of akkoord gaan met je beslissingen. Zet desondanks je beste been voor en toon hoe integer je bent. Geloof in jezelf en jouw eerlijkheid vormen je beste bescherming.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijks hoogtepunten. Abonneer je hier.