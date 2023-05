Praat mee: Sta jij achter de nieuwe pandemiewet?

Met de pandemiewet die gisteren door de Eerste Kamers is aangenomen, ontstaat er een permanente grondslag voor beperkende maatregelen bij eventuele pandemieën. Dat betekent dat het kabinet in zo’n situatie direct een mondkapjesplicht, testplicht en afstandsregel in het leven mag roepen. Ook mogen publieke plaatsen gesloten worden.

In totaal stemden 49 Kamerleden van VVD, CDA, D66, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks en SP voor de wet. Zij hopen hiermee bij nieuwe pandemieën efficiënter te kunnen handelen dan bij de coronapandemie het geval was.

Volgens De Telegraaf zegt minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers dat internationale onderzoeken aantonen dat de coronamaatregelen wel degelijk doelmatig zijn geweest. „Maar de exacte effectiviteit aantonen van een exacte maatregel op een exact moment, is wetenschappelijk lastig”, aldus de minister in debat met de Eerste Kamer.

Het wetsvoorstel wordt door veel mensen erg kritisch ontvangen. Ook historica, journalist en auteur Bina Ayar spreekt, in gesprek met De Telegraaf, haar twijfels uit. „Op deze manier laat je nauwelijks ruimte voor alternatieve aanpakken of voor andere aannames; precies wat we tijdens de coronapandemie hebben gezien, toen zelfs elke andere benadering verdacht werd gemaakt, tot en met het cancellen van wetenschappers van naam. Ik vind het eng als waarheidsvinding wordt gesaboteerd en afwijkende meningen worden onderdrukt.”

Ayar stelt dat het niet altijd baat heeft om ’ten koste van alles risico’s te vermijden’. „Hoe meer maatregelen hoe beter, is de achterliggende gedachte. Maar meer ís niet altijd beter. Het begrip volksgezondheid wordt steeds verder opgerekt. Het gaat nu ook over welvaartsziektes, over ziektes door de klimaatverandering, over de interactie tussen mens, dier en omgeving. Die integrale visie op gezondheid legt enorme nadruk op preventie. Als je elk risico wilt uitsluiten maakt dit de weg vrij naar tirannieke maatregelen. Dat vind ik heel zorgelijk.”

Elia is voorstander van de nieuwe wet.

Volgens Elly had het anders kunnen lopen als mensen eerder voor een vaccin hadden gekozen.

Lydia stelt dat er niet genoeg onderzoek is gedaan naar de effectiviteit van dergelijke maatregelen.

Noor vindt dat zulke maatregelen meer kwaad dan goed doen.

