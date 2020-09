’Beste Arie Slob, denk dit jaar alstublieft aan álle scholieren’

Het afgelopen schooljaar was op z’n zachtst gezegd traumatisch voor ons gezin. In de eerste plaats voor mijn zoon, maar ook voor zijn zusjes, mijn man en mij. Met de sluiting van de scholen in maart zakte de grond onder de voeten van mijn zoon vandaan. Vanwege autisme is hij gebaat bij routine en voorspelbaarheid. En opeens vielen die weg. Van de ene op de andere dag was alles anders. Het resulteerde in weken van paniekaanvallen, huil,- en driftbuien, angst en verslagenheid.

Ik zag mijn zoon, met wie het juist eindelijk zo goed ging, terugvallen in gedrag dat hij al lang niet meer vertoond had: overdag was hij woedend en vloog hij zijn zusjes aan, ’s avonds moest ik een uitgeput, huilend jongetje in bed leggen dat zich snikkend aan me vastklampte en riep dat hij het niet meer begreep. Het sluiten van de scholen was voor ons eigen bestwil, dat begrijp ik. Maar wij zijn er zowat aan onderdoor gegaan.

Nu het nieuwe schooljaar weer begonnen is wil ik daarom een dringend verzoek doen op minister Arie Slob: ’Alstublieft, houd de scholen dit jaar open’. U wilt alles op alles zetten om dat voor elkaar te krijgen, las ik vandaag in De Telegraaf. En daar ben ik blij mee, want nóg een keer een sluiting kost mijn zoon zijn kop. Zoveel verandering en onvoorspelbaarheid maakt de wereld, die voor hem toch al zo beangstigend en ongrijpbaar is, helemaal onveilig. En ik wil niet dat autisme opnieuw bezit neemt van mijn kind, hem zal verstikken. En dat wij dan moeten toezien hoe hij steeds verder van ons weg raakt, totdat we hem echt niet meer kunnen bereiken. Ik ben mijn kind vorig schooljaar heel lang kwijt geweest en heb hem net weer een klein beetje terug. Daarom vraag ik u: ’Neem hem alsjeblieft niet weer van me af’.

Egoïstisch

Mijn verzoek is egoïstisch, dat besef ik. Want wat als straks blijkt dat corona op de scholen als een lopend vuurtje om zich heen grijpt? De roep om een nieuwe sluiting laat dan niet lang op zich wachten. Daar wordt zelfs nu al van verschillende kanten om geroepen, en ik begrijp dat. Heus. Ik ben geen ’corona-ontkenner’ en wil evenmin een tweede golf. Ik snap tevens dat er heel veel ouders bang zijn. Dat de leerkrachten zich zorgen maken. Maar ik heb óók zorgen, zorgen om mijn zoon. Mijn zoon is vorig jaar ziek geweest. Ziek van corona, maar dan op een andere manier: ik zag mijn kind maandenlang lijden. Het heeft weken gekost voordat hij weer een beetje opgekrabbeld was. En het evenwicht dat hij heeft hervonden is nog bijzonder wankel. Valt hij nu weer om, dan ben ik bang dat hij niet meer opstaat.

Dus beste minister Slob, ik wens u dit nieuwe schooljaar heel veel succes. Ik weet dat het een lastige taak is waarvoor u staat. Dat u, natuurlijk, het beste voor heeft met de kinderen. Maar alstublieft, denk dit jaar aan álle scholieren. Ook aan de kinderen zoals mijn zoon. Voor wie niet corona, maar het sluiten van de scholen schade heeft aangericht waarvan ze nog heel lang zullen moeten herstellen. En dan is straks niet die tweede golf, maar die tweede sluiting misschien wel de genadeklap.