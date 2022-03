Daghoroscoop 21 maart - Reageer niet te impulsief, Schorpioen!

VANDAAG JARIG

In 2021 is je leven gemakkelijker geworden doordat je fitter en energieker bent. Dat blijft ook dit jaar het geval. Met Mars die veel tijd in jouw horoscoop doorbrengt, zullen intellectuele en communicatieve belangen voorspoedig verlopen. Je bent gefocust en dat op zich, zorgt al voor succes.

RAM

Je kunt zonder te weten waarom een beetje uit je doen zijn. Nervositeit kan moeilijk te onderdrukken zijn, maar is onpraktisch, dus probeer het onder controle te krijgen. Iemand van vroeger die terugkeert in je leven heeft weinig te melden.

STIER

Zelfs de gezelligheids-stieren kunnen er vandaag vooral behoefte aan hebben om alleen te zijn. Mijd mensen die het steeds over zichzelf hebben. Kies geen partij in een ruzie tussen derden, want dan trek je alle agressie naar jou toe.

TWEELINGEN

Stel je besluitvaardig op als je betrokken wordt bij een goede zaak. Het geeft veel voldoening om iets voor anderen te doen. Ruim de problemen op die al lang een stempel op je leven drukken. Ga om met mensen die je echt interesseren.

KREEFT

Onder de huidige stand der sterren kunnen interessante lieden hun intrede in je leven doen. Als je je aangetrokken voelt tot een intellectueel gezelschap dat inspirerende discussies voert, word dan lid van een dergelijke club.

LEEUW

Als je zorgen te lang opzout, nemen ze buitensporige vormen aan. Het gevoel dat mensen je hebben voorgelogen kan onverteerbaar zijn, maar is op de lange termijn niet van belang. Eet uit frustratie niet te veel snoep of fastfood.

MAAGD

In je werk breken belangrijke tijden aan en diverse financiële zaken kunnen aandacht vragen. Iemand met macht of met een leidinggevende positie is bereid je te steunen en daarvoor zul je weinig overredingskracht nodig hebben.

WEEGSCHAAL

Spreek met een collega af om nauwer samen te werken. Samen los je makkelijker problemen op. Er begint een goede periode om contacten te leggen. Als je weet wat je wilt is de kans groot dat je je doel snel bereikt.

SCHORPIOEN

Reageer niet te impulsief op irritatie binnen je relatie. Anderen kunnen in gebreke blijven en je plannen voor vandaag wegstemmen. Dat zal niet lang duren, dus oefen geduld, toon tolerantie en maak het vanavond gezellig.

BOOGSCHUTTER

Leg een meningsverschil met een familielid bij en begraaf de strijdbijl. Je hebt waarschijnlijk allebei een fout gemaakt. Spreek na het werk af met vrienden, daar knapt je humeur van op en je kunt je ideeën op hen toetsen.

STEENBOK

Span je in om wat je een tijdje hebt verwaarloosd vandaag te corrigeren. Werk je cv bij en leg de nadruk op nieuwe ervaringen als je een baan zoekt. Als je energiek bent zullen anderen moeite hebben je bij te houden.

WATERMAN

Blijf op de hoogte van de laatste technologische ontwikkelingen. Gebruik een nieuw computerprogramma als dat je werklast kan verlichten. Gebruik vaker de telefoon en mail; het is niet nodig overal je gezicht te laten zien.

VISSEN

Bedenk hoe je je financiële positie zou kunnen versterken, zowel op de korte- als op een langere termijn. Misschien kan iemand je helpen aan beter betaald werk. Controleer afrekeningen; je kunt fouten ontdekken waarvan je werk moet maken.

