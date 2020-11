’Lieve Douwe Bob, neem het onderwerp pesten alsjeblieft wat serieuzer’

Douwe Bob zingt een liedje. Met een gitaar. Over pesten. Beau luistert. Ze hebben het er net over gehad. Want Douwe, zo zei de presentator ter introductie, is ervaringsdeskundige. De zanger zelf bagatelliseerde het een beetje. Nou ja, hij woonde in de Pijp en daar was het toen nog lang niet zo hip als nu. En hij was dus het enige jongetje met een autochtone papa en mama; dan viel je toch een beetje buiten de boot. Nee, ter inspiratie is hij toch meer te rade gegaan bij kinderen die het erger hebben gehad.

Oproep

Er is een oproep geweest. Daarop kwamen vooral heel veel brieven van kinderen die nu in een ellendige situatie zitten. Daar brandde hij dan ook liever zijn vingers niet aan. Beau knikt begrijpend. Maar gelukkig was er ook een meisje met wie het allemaal goed was afgelopen. En daar heeft hij toen speciaal dat liedje voor gezongen.

De moeder van het pestslachtoffertje vertelt op camera het verhaal. De dochter werd getreiterd. Zelfs door een vriendinnetje. Het was een gespreksonderwerp in de klas geworden. En vervolgens had een collegamoeder op een info-avond gezegd: ’Wat erg zeg, dat jouw kind wordt gepest.’ ’Weet je wat ik pas erg zou vinden?’, had ze geantwoord: ’Als mijn kind een van de pesters was geweest.’ Alle ouders van die betreffende klas waren verantwoorde volwassen mensen met enorme opvoedskills, dus diezelfde avond namen ze de tijd om met hun rotkinderen in gesprek te gaan. Die werden daarna allemaal heel lief. Groep 8 werd voor het gepeste meisje een feestje en iedereen leefde nog lang en gelukkig.

Helemaal niemand

Zo simpel kan het zijn. Had ik dat maar geweten, nu zo’n tien jaar geleden. Nou moeten we de situatie ook niet overdrijven. Mijn zoon werd dan weliswaar heel erg gepest, maar in ieder geval niet door zijn eigen vriendjes. O wacht, hij had ook geen vriendjes. Hij had helemaal niemand….

Ik zie mezelf nog staan op de stoep van de school. Wij, ouders van de kinderen uit groep 7, zwaaiden de schoolreisbus uit. De kinderen zwaaiden joelend terug. Behalve dat ene jongetje. Hij zat weggedrukt in een hoek tegen het raam. Alleen. Niemand wilde naast hem zitten. Eigenlijk wilde ik gewoon voor die bus springen zodat hij wel moest stoppen, en ik mijn ongelukkige kind eruit kon trekken. God mag weten hoeveel krassen hij er deze dag bij kreeg op zijn ziel. En dan niet alleen omdat hij ongetwijfeld de hele dag nergens aan zou mogen meedoen en in zijn eentje zou rondlopen, ook omdat jij te (on)pas te horen zou krijgen dat hij er eigenlijk niet mocht zijn. Het was hem letterlijk zo gezegd door een andere 11-jarige: ’Maak lekker een eind aan je leven. Niemand houdt van jou. Zelfs je moeder is je liever kwijt dan rijk’.

Het houdt niet op

Dat houdt niet zomaar op, Douwe. Dat gaat niet over als de ene ouder een hartig woordje spreekt met de andere ouder (want denk niet dat we dat niet hebben geprobeerd), niet als je verhaal gaat halen op school, niet als je alles uit de kast trekt om ervoor te zorgen dat je kind qua uiterlijk niet buiten de boot valt, niet als je megaleuke verjaardagen organiseert waarvoor de hele klas is uitgenodigd. Op het schoolplein glimlachen de andere ouders je vriendelijk toe, achter jouw rug om sissen hun kinderen doodsbedreigingen naar het jouwe, slopen ze zijn fiets, wachten ze hem op om de hoek om hem even lekker af te rossen. En het houdt zelfs niet op als je kind naar een andere school gaat. Echte pestkoppen hebben lange tentakels. Ze kennen altijd wel ergens iemand in die nieuwe klas die het slaghout van ze wil overnemen.

Nee, daar wil je als leuke liedjeszanger je vingers liever niet aan branden. Dat snap ik ook wel. Het wordt allemaal zo ongezellig met die verhalen over echte pestslachtoffers, en hoe ze een leven lang met zich meedragen dat ze het niet waard waren om bevriend mee te raken. Vaak komt het goed hoor. Mijn zoon heeft inmiddels zelfs een paar vrienden en hij is zijn angst om gesprekken met nieuwe mensen aan te gaan ook wel ontgroeid. Er zal heus altijd wel iets blijven schrijnen, maar hij is niet meer de hele dag bang. Hij is inmiddels volwassen, en niet meer dat eenzame jongetje in de bus.

Diepe wonden

Lieve Douwe, als je dan toch een vuist wil maken tegen pesten, neem dan volgende keer dat onderwerp alsjeblieft wat serieuzer. Het is zoveel heftiger dan een nare situatie die na een goed gesprek uit de lucht is, het slaat zulke diepe wonden dat sommige kinderen zelfs een einde aan hun leven maken om maar verlost te zijn van de pestkoppen. En omdat ze echt geloven het leven niet meer waard te zijn.

Ik snap dat het slikken is als je de waarheid over pesten hoort (ik heb ook behoorlijk wat geslikt), maar doe het goed óf doe het niet. Want het enige dat jouw - verder hele mooie - lied mede danzkij het bijbehorende verhaal oplevert, is dat je ouders van slachtoffers en die kindjes zelf het idee geeft dat het allemaal goed had kunnen komen, als zij het zelf maar beter hadden aangepakt. Wás het leven maar zo’n sprookje...