Mieke werd aangevallen door ex: ’Zwellingen in mijn keel werden me bijna fataal’

„Voor de buitenwereld was het een ontzettend leuke, joviale vent. Hij was sociaal, attent en behulpzaam. In het begin van onze relatie hebben we het ook zeker leuk gehad. Hij kon altijd al snel uit zijn slof schieten, maar daar bleef het bij. Achter gesloten deuren ging het er bij iedereen zo aan toe, dacht ik. Na vijf jaar samenzijn raakte ik in verwachting van onze eerste zoon Frank (19)* en een aantal jaar later volgende onze zoon Patrick (15)*.”

Confrontaties

„Achteraf realiseer ik me pas dat onze relatie nooit écht goed is geweest. Er was altijd al sprake van intimidatie en geweld, maar het begon pas echt toen de kinderen wat ouder waren. Als baby zorgden ze bij hem nog voor weinig kopzorgen. Eenmaal uit de luiers sloeg de sfeer totaal om. Hij begon zich steeds sneller te irriteren. Zeker mijn oudste zoon Frank had het zwaar te verduren. Hij kon niks goed doen.”

„Het werd steeds minder gezellig thuis. Had ik niet opgeruimd? Of was het eten niet lekker? Dan werd hij verschrikkelijk boos. Hij kon mij met woorden echt kapot maken. Frank was nog een baby toen hij voor het eerst naar me uithaalde. Ik kon het bord dat hij naar mijn hoofd gooide ternauwernood afweren. Hierna nam het geweld steeds verder toe. Hij schopte met zijn werkschoenen tegen mijn bovenbenen of wikkelde een theedoek om mijn nek als ik in de keuken stond.”

„Ik deed er alles aan om confrontaties uit de weg te gaan, maar ik ging er echt aan onderdoor. Je houdt zo’n leven geen jaren vol. Zeker omdat ik niet de enige was die de klappen moest incasseren. Patrick was nog te klein, maar Frank is ook dagelijks slachtoffer geweest van zijn geweld. Uiteindelijk is hij ook de reden dat ik bij mijn ex-man durfde weg te gaan.”

Doodsbang

„Toen Frank – destijds 11 jaar oud - op een avond vroeg of we stiekem konden weglopen, ging er bij mij een knop om. Ik was doodsbang dat een scheiding het einde van mijn leven zou betekenen, maar ik wilde mijn jongens niet in zo’n milieu grootbrengen. Gek genoeg reageerde mijn ex heel rustig op het nieuws. Hij begreep waarom ik wilde scheiden en zei dat hij het accepteerde. We hebben hierna nog een tijdje onder één dak gewoond. Het was een drama, maar ik hoopte dat het tij zou keren als hij eenmaal een eigen woning had.”

„Mijn ex-man is altijd al een stevige drinker geweest, maar dit nam na onze scheiding in extreme mate toe. Hij begon met dreigen, lastigvallen en stalken. Hij belde midden in de nacht aan of stuurde sms’jes waarin hij mij dreigde te vermoorden. Ik heb meerdere keren aangifte gedaan, maar hij kreeg enkel een waarschuwing. De politie zei dat ze verder niks konden doen.”

„Het bleef zo een tijdje doorgaan, totdat hij op een dag met een smoes bij mij langskwam. De kinderen waren gelukkig op school. Hij zei dat zijn computer stuk was en dat hij die van ons moest gebruiken om de alimentatie over te maken. Voor ik het wist kwam hij met een gestrekt arm op mij af. Hij gooide me achterover op de bank en kwam bovenop mij zitten. Ik heb hem gesmeekt om mij los te laten, maar hij bleef maar duwen en duwen.”

„Ik ben als een malloot gaan terugvechten, totdat ik op een gegeven moment echt geen lucht meer kreeg. Ik kon niet meer praten, niks meer zeggen, niet meer schreeuwen. Ik voelde mezelf langzaam wegzakken, totdat alles zwart werd. Hij liep nog steeds in mijn huis rond toen ik eenmaal bijkwam. Muisstil bleef ik liggen. Pas toen hij weg was durfde ik me weer te bewegen. Al kruipend heb ik mijn weg naar buiten gevonden. Uiteindelijk hebben de buren mij daar aangetroffen.”

Bijna fataal

„Ik heb een aantal weken op de IC gelegen, omdat de zwellingen in mijn keel me bijna fataal werden. De artsen zeiden dat ik het ternauwernood heb overleefd. Mijn ex heeft hierna een tijdje vastgezeten, maar inmiddels zijn we alweer acht jaar verder. Hij is uit de ouderlijke macht gezet en mag geen contact meer met ons opnemen. Toch probeert hij dit nog altijd indirect. Ik zal altijd op mijn hoede blijven. Ons leven zal nooit zorgeloos zijn, maar we proberen er het beste van te maken.”

„Inmiddels heb ik een nieuwe relatie met een hele goede vent. De jongens kunnen het ook gigantisch goed met hem vinden. Hij is de vader die ze nooit hebben gehad. Het heeft lang geduurd voordat ze hem konden vertrouwen. In het begin schrokken ze nog als hij een arm om hen heen sloeg, maar door therapie kunnen ze alles steeds beter een plekje geven.”

Relationeel conflict

„Ik deel mijn verhaal, omdat ik weet dat er heel veel vrouwen zijn die op dit moment in dezelfde situatie zitten. Doodsbedreigingen door partners of exen worden door de politie vaak gezien als relationeel conflict. Daar moet verandering in komen. Nu wordt er meestal pas ingegrepen als het eigenlijk te laat is en dat blijf ik heel kwalijk vinden.”

De podcastaflevering met Mieke en haar zoon Frank is vanaf vandaag te beluisteren.

* De namen van de betrokkenen zijn gefingeerd om zo hun privacy te beschermen.

