Achter het nieuws Anita’s zoon werd slachtoffer van 3-MMC: ’Hij werd afgevoerd met een ambulance’

Door Sanne Houwers Kopieer naar clipboard

„Hij bleek al wekenlang dagelijks designerdrug 3-MMC te gebruiken. Ik had helemaal niks door en dat terwijl hij bij ons thuis woont.” Ⓒ Getty Images

Designerdrug 3-MMC is sinds kort verboden, maar het middel blijft voor veel jongeren verleidelijk. Nog steeds blijven er verhalen rondgaan over slachtoffers van 3-MMC. Zo ook de 19-jarige zoon van Anita* (58). Hij werd zes weken geleden per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij was niet goed aanspreekbaar, al zijn spieren waren gespannen en hij had een hoge hartslag. „Mijn man en ik werden door zijn baas gebeld dat het niet goed met hem ging, onderweg naar zijn werk werden we ingehaald door de ambulance”, aldus Anita.