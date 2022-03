Daghoroscoop 4 maart - Een romance kan interessant zijn, Stier!

VANDAAG JARIG

Zo te zien ligt er een stabiel, rustig liefdesjaar voor je. Vrijgezellen zullen affaires hebben maar blijven toch liever alleen, heb je een vaste relatie dan blijft die in kalm vaarwater. Je blijft tevreden, maar pas op als door een gebrek aan aandacht wederzijds de knuppel in het hoenderhok valt.

RAM

Het accent in deze positieve periode zal liggen op hetgeen nu volbracht kan worden. Nieuwe deuren kunnen voor je opengaan. Alles wat je vandaag in gang zet maakt een meer dan doorsnee kans op een goede afloop.

STIER

Achter de schermen werken zal je het beste bevallen en een bepaald doel dichterbij brengen. Zeg sociale afspraken af want je zult je niet amuseren. Een romance kan interessant zijn maar vervelend als deze in de openbaarheid komt.

TWEELINGEN

Houd rekening met een verrassing die een naaste voor je in petto heeft en die tot een verandering van plannen kan leiden. Een levendige gebeurtenis krijgt een plezierige afloop. Je enthousiasme en energie nemen toe.

KREEFT

Er begint een cyclus waarin de nadruk ligt op je carrière, status en de richting die je gekozen hebt. Vertrouw op je intuïtie in geval van twijfel. Een geschikte loopbaan zou voor je in de geneeskunde kunnen liggen, in de zorg of liefdadigheid.

LEEUW

Je kunt er voordeel van hebben als je jezelf vandaag onder de mensen begeeft. Je populariteit, met name onder collega’s, neemt toe. Schort onderhandelingen op als het moeilijk blijkt overeenstemming of een compromis te bereiken.

MAAGD

Je kunt vanaf nu alleen maar sterker worden. Kies een nieuwe investering of begin een joint venture. Geef ook aandacht aan je intieme leven; naarmate je jezelf beter in de hand weet te houden zal je zelfvertrouwen toenemen.

WEEGSCHAAL

Geniet van de positieve dag die voor je ligt. De kosmos heeft een gunstig effect op jouw privéleven en zakelijke partnerschappen en verschaft de mogelijkheid opnieuw te beginnen als een relatie zich op een hellend vlak bevindt.

SCHORPIOEN

Kijk eens om en leer van eerdere vergissingen. Als je bereidt bent geleidelijk te leren krijgt je leven een nieuwe dimensie. Hard werken zal resulteren in succes. Een gezondheidsprobleem heeft baat bij een andere leefwijze.

BOOGSCHUTTER

Voortekenen zijn gunstig. Maak gebruik van je toenemend artistiek vermogen. Je kunt bewondering oogsten met hetgeen dat je zegt, schrijft of produceert. Geef je liefdesleven weer glans en herontdek de warmte ervan.

STEENBOK

Een goed moment voor een nieuwe start. Organiseer een housewarming als je een huis hebt gekocht of opgeknapt en hef het glas op de toekomst. Praat eerlijk en onbevangen met je partner als je vindt dat deze jouw remt.

WATERMAN

De stand der planeten zorgt ervoor dat je gemakkelijker jouw gevoelens en gedachten zult uiten. Gebruik het om je ideeën te verspreiden en aan nieuwe activiteiten te beginnen. Vergelijk prijzen als je toe bent aan nieuwe apparatuur.

VISSEN

Stel aan jezelf een realistisch financieel doel en bedenk een methode om je inkomen op te krikken. Streef niet naar uitbreiding van materieel bezit; je kunt het op je laatste reis toch niet meenemen. Geniet nu, als je het nu goed hebt.

