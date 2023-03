’Ik laat me de mond niet snoeren door de overheid’

Regelfan

Miriam van den Broek (35) sieradenontwerpster, heeft een relatie met Tim (32) en vindt regels echt nodig.

„Regels maken het leven voor mij heel overzichtelijk. Als iedereen maar wat doet, loop je elkaar in de weg. Vanuit het collectief denken is het efficiënt. Ik kan me er dan ook vreselijk aan storen dat mensen de regels aan hun laars lappen. Vroeger liep ik rustig naar buiten als ik zag dat er iemand op een plek ging staan waar je niet mag parkeren. Dan zei wees ik heel vriendelijk naar een plek waar het wel mag. Tegenwoordig laat ik dat iets meer gaan door Tim. Hij stoort zich er iets minder aan als er iemand fout parkeert; ik ben wat meer een wereldverbeteraar. Onlangs nog, zag ik dat er op straat asbakken van een auto geleegd waren. Daar maak ik dan een foto van en dat stuur ik via de Buiten Beter-app naar de gemeente met het verzoek het op te ruimen.

Ik vind het weleens irritant dat er momenteel zo weinig handhaving is. Mensen kunnen daardoor ook heel makkelijk hun gang gaan. Een keer je auto op de stoep zetten is natuurlijk geen heel grote ramp, maar als jij het doet, mogen anderen het ook doen en als er dan vervolgens iemand met een scootmobiel langs wil, kan dat niet. Ik vind het in de huidige maatschappij veel te veel over ’ik’ gaan. Omdat jij dus te beroerd bent dertig meter te lopen, moet iemand in een scootmobiel maar uitzoeken hoe hij erlangs komt. Regels zijn er om een samenleving leefbaar te houden. Ze zijn er niet zomaar.

Natuurlijk doe ik ook weleens iets verkeerd. Als puber spijbelde ik soms en ik krijg ook weleens een bekeuring, maar dan niet voor heel veel meer dan 5 km per uur te hard rijden. Ik wil gewoon met mijn gedrag niemand anders in de weg zitten. Wat klinkt dat bejaard, hè?”

Anti-betutteling

Patricia Klaassens (50) fertiliteitscoach, is single en moeder van een dochter (17) en haat betutteling en regeltjes.

„We worden in Nederland geleefd en ik ben een vrijbuiter, iemand die je niet moet vertellen wat ze moet doen, mij moet je niet met al die regels aankomen. En wie bepaalt die regels? De overheid! Ik ben anti-overheid. Ik doe niet wat de maatschappij van mij verwacht. Verkeersregels begrijp ik, daarmee zorg je voor veiligheid. Maar waarom moet ik parkeerkosten betalen? Ik betaal toch al wegenbelasting? Bij een boete laat ik het wel voorkomen. Als tiener reed ik al zwart met het openbaar vervoer mee. Zoiets moet je gratis maken, net als in Spanje.

Ik denk dat mijn instelling komt door mijn karakter én gescheiden ouders. Al op jonge leeftijd was er geen controle op mijn leefwijze. Ik was 17 toen ik op mezelf ging wonen en heb altijd alles op mijn manier gedaan. Dat heeft ook weleens voor problemen gezorgd. Zo besloot ik geen premie voor mijn zorgverzekering meer te betalen; ik vond het niet eerlijk dat dit voor vluchtelingen betaald wordt en voor mij niet. Daardoor heb ik schulden opgebouwd die ik inmiddels heb afgelost. Vrijwillige ouderbijdrage, ook zoiets. Op de dag van het schoolreisje werd ik gebeld. Mijn dochter mocht niet mee, omdat ik nog niet betaald had. Ik ben woest geworden. Het was toch vrijwillig? Uiteraard is ze gewoon meegegaan. Als ze dit anders willen, moeten ze het maar verplichten.

Tijdens corona heb ik me aan geen één regel gehouden. Ik laat me de mond niet snoeren door de overheid. Voor mijn dochter heb ik met 14 kinderen een Halloweenfeestje gehouden. Wat hadden ze willen doen? Binnenkomen om het feest te verbieden? Ik ben echt geen wappie, maar ik kan zelf nadenken. Ik voel me niet goed bij regels.”

