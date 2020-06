Daghoroscoop 4 juni

VANDAAG JARIG

Uw carrière speelt dit jaar een belangrijker rol dan huis en gezin en dat is goed. Als thuis alles reilt en zeilt kunt u zich concentreren op uw toekomst. Als er al thuis iets verkeerd gaat of voor hommeles zorgt, weet u hoe u dat moet aanpakken. Bent u getrouwd, dan blijft u dat waarschijnlijk.

RAM

Er kan sprake zijn van empathie met een medewerker of cliënt die hoge eisen stelt. Deze persoon zal ongemakkelijk maar eerlijk zijn en recht door zee. Om eerlijkheid gaat het in het leven, zeker als er een probleem moet worden opgelost.

STIER

Vrienden en medewerkers zullen bereid zijn u te steunen als u een zakelijk project wilt uitbreiden. Nu u over meer dan voldoende zelfvertrouwen beschikt kan een nieuw buitenlands product u potentieel naar financieel succes dirigeren.

TWEELINGEN

U zult in uw element zijn als u werkzaam bent als kunstenaar. De combinatie van discipline en fantasie kan iets gedenkwaardigs voortbrengen. U krijgt volop kansen u in de spotlight te werken in de creatieve sector; grijp ze.

KREEFT

Neem de krant mee of een boek als u forenst want de kans is groot dat u lang moet wachten op trein of bus. Studenten kunnen met succes research doen, maar een examen kan zwaarder uitvallen dan verwacht.

LEEUW

Koester een duidelijke visie omtrent datgene wat u het meest ter harte gaat en wat u over een tijd wilt bereiken. U kunt te maken krijgen met rekeningen die u belemmeren te voldoen aan verplichtingen die bepaalde relaties u opleggen.

MAAGD

De mogelijkheid bestaat de steun te verwerven van iemand die u financieel kan bijstaan of uw vaardigheden of expertise kan promoten. Ook kunt u geschikter werk vinden dan uw huidige baan. Een geheim kan openbaar worden.

WEEGSCHAAL

De juiste manier van omgaan met ziekte of welzijn kan ter sprake komen alsook de aspecten van alternatieve geneeskunde. De eerste stapjes op weg naar betere fysieke resultaten kunnen merkbaar zijn. Denk ook aan yoga.

SCHORPIOEN

Een beminde of zakelijk medewerker kan te veel beslag op uw tijd leggen en u van zoveel energie beroven dat u niet aan uw verplichtingen kunt voldoen. U hebt nog steeds de kans uw banksaldo te vergroten door te gaan schrijven.

BOOGSCHUTTER

Ruzie mag geen reden zijn om u hulpeloos te gedragen. Aanvaard uw verantwoordelijkheid als u met feiten wordt geconfronteerd. Ga niet voorbij aan hetgeen ervaren mensen zeggen; er valt heel wat wijsheid uit te putten.

STEENBOK

Frustratie zal toenemen als nieuws over een juridische kwestie uit blijft. Geduld is niet een van uw sterkste punten, maar dat is nu wel geboden. Papieren kunnen vertraagd zijn maar komen binnenkort in uw bezit.

WATERMAN

Onderdruk uw behoefte om veel geld uit te geven en richt liever uw aandacht op geld verdienen. Stel een evenwichtig budget op waarmee u beiden kunt leven als u met een partner zaken doet. Laat u niet oplichten en niets aansmeren.

VISSEN

Zorg ervoor dat u mentaal en fysiek alert bent. Hoewel u veel ideeën hebt kan onrust het moeilijk maken te focussen en uw aandacht op één ding te richten. Veel sectoren van uw leven zijn aan een geleidelijke verandering onderhevig.