Liesbeth (50) uit Tanzania: ’Vaccins zijn nog niet ingekocht’

Liesbeth woont samen met haar Nederlandse man in Arusha, Tanzania, en ze vertelt over de coronasituatie daar. Ⓒ Eigen beeld

In de rubriek ’Corona in…’ bespreken we de coronasituatie in het buitenland, door de ogen van een VROUW-lezeres. Vandaag Liesbeth Westendorp (50). Ze woont samen met haar Nederlandse man in Arusha, Tanzania, en ze vertelt over de coronasituatie daar. „Het is goed dat er nu wel duidelijkheid komt over de cijfers, maar ik ben dankbaar dat we nooit in lockdown zijn gegaan.”