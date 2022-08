Daghoroscoop 11 augustus - Luister niet naar roddels, Tweelingen!

VANDAAG JARIG

Zaken kunnen dit jaar rommelig of verwarrend verlopen, maar de resultaten zullen bevredigend zijn. Psychisch kan je een tik krijgen, maar die zal je niet fysiek raken, al kan deze je dwingen het leven serieuzer te nemen. Daar gaat het om. Omarm elke koerswijziging; het zal succes opleveren.

RAM

Slepende problemen kunnen tot een uitbarsting komen. Het beste is om afstand te nemen, al ben je overtuigd van je gelijk. Verzet de zinnen als naasten je belemmeren. Wees niet beledigd als blijkt dat je er minder toe doet dan je dacht.

STIER

Deel je dag goed in anders slipt kostbare tijd door je vingers. Sla een aanbod van hulp niet af als je moeite hebt de eindjes aan elkaar te knopen. Stel daar wel iets tegenover. Wees realistisch; bagatelliseer problematische situaties niet.

TWEELINGEN

Luister niet naar roddels en laat je handelingen er ook niet door beïnvloeden. Misleidende informatie lijkt schering en inslag. Leg je er bij neer dat mensen zelden meer bedanken en je inzet voor anderen niet wordt gewaardeerd.

KREEFT

Je doorziet vandaag partners en klanten en dat plaatst je in een bevoorrechte positie. Privé heb je behoefte aan warmte en genegenheid. Op het werk kan een relatie ontstaan, maar blijf je vooral fatsoenlijk gedragen.

LEEUW

Hoe boos of verongelijkt je misschien ook bent, praat er niet over achter iemands rug. De kans is groot dat je woorden worden doorverteld en waarschijnlijk negatiever dan je bedoelt. Ruzie is gebaat bij een directe confrontatie.

MAAGD

Je kunt nieuwe feiten vernemen over je huidige positie; koester echter geen te hoge verwachtingen. Toon je bereid iets in te leveren of op te offeren. Benader een financieel probleem rustig. Communicatie belooft betere relaties.

WEEGSCHAAL

Je kunt moe zijn ook al ben je op tijd naar bed gegaan. Trek je een tijdje terug of maak een korte wandeling om op verhaal te komen. Dierbaren kunnen zich je stemming aantrekken en proberen je op te vrolijken. Zeg wat je wilt.

SCHORPIOEN

Goede vrienden kunnen je steunen en amuseren; aarzel niet een beroep op hen te doen als je met iets zit. Er zit romantiek in de lucht. Na 27 aug. ebt je besluiteloosheid weg. In je carrière kunt je oogsten waarin je hebt geïnvesteerd.

BOOGSCHUTTER

Je vermogen duidelijk te zeggen wat je bedoelt wordt niet door iedereen gewaardeerd. Wees bereid het woord te voeren maar laat je enthousiasme er niet met je vandoor gaan. Verwachte steun kan tegenvallen.

STEENBOK

Een hechte vriendschap kan onder druk staan; actie en reactie zijn onvoorspelbaar. Je fantasie kan op hol slaan doordat je achterdochtig bent. Verwacht van anderen niet dat ze gedachten kunnen lezen en laat elkaar meer vrij.

WATERMAN

Het leren van een nieuwe vaardigheid is een test voor je doorzettingsvermogen. De verleiding er de brui aan te geven kan van tijd tot tijd groot zijn. Gooi het roer om als je het gevoel hebt in je carrière op dood spoor te zitten.

VISSEN

Geniet van een druk sociaal leven al kan het je een rib uit het lijf kosten. Bedenk hoe je dat kunt compenseren. Een romantische relatie die niet aan je verwachtingen beantwoordt kan beter tijdig in vriendschap worden omgezet.

