Ik kijk naar beneden en grinnik om de vetrol die zich daar heeft gevormd en verdacht veel op een smiley lijkt. Zacht strijk ik over de blond geworden haartjes op mijn door de zon gebruinde buik. Terwijl ik dat doe, word ik emotioneel. Kijk mij nu eens zitten… in bikini, zonder dikke handdoek om me heen en volslagen gelukkig. Wie had dat ooit gedacht.

Ik schreef eerder een column over het moment waarop ik voor het eerst sinds tijden weer een bikini droeg. Hoewel ik dat toen retespannend vond, deed ik het wel. De positieve reacties, het vrije gevoel en mijn eigen realisatie dat werkelijk niemand op mij lette, gaven me een boost. Inmiddels zijn we een paar jaar verder. Ik pas nog steeds niet in het geijkte schoonheidsideaal, maar ik ben honderd keer gelukkiger dan toen ik mezelf tevergeefs in dat veel te kleine malletje probeerde te gieten. In Mexico had ik eindelijk de tijd om daar eens goed over na te denken.

Als ik terugkijk op de relatie met mijn lichaam, zijn er twee dingen die overheersen. Ten eerste baal ik van de dingen die ik niet heb gedaan omdat ik dacht dat ik er te dik voor was. Avondjes uit die ik aan me voorbij liet gaan omdat ik bang was dat ik voor gek zou staan op de dansvloer, stranddagen aan de Zeeuwse kust omdat ik niet de dikste van de groep wilde zijn, etentjes die ik cancelde omdat ik liever niet had dat mensen me zagen eten, foto’s waarop ik me zo onzichtbaar mogelijk maakte om mijn lijf te verbergen… doodzonde.

Ten tweede voel ik trots. Trots om het feit dat ik van mijn lichaam ben gaan houden in een wereld die direct en indirect dagelijks zegt dat ik niet mooi, niet goed en niet belangrijk genoeg ben. En inderdaad: ik zei houden van. Want hoe kan ik mijn lichaam haten terwijl het alles voor mij doet, mij naar de mooiste plekken brengt en er altijd voor zorgt dat ik gezond ben? Dat is niet eerlijk. De dijen die ik eerst verafschuwde, zijn in de winter de perfecte plek om mijn handen op te warmen. De armen met hier en daar een kwabje zijn sterk en zorgen ervoor dat ik in het water sneller ben dan de meesten. De eerst zo gehate buik is een lekker zacht kussentje geworden waarover ik tijdens het in slaap vallen liefdevol met mijn hand kriebel.

Laatst kreeg ik de vraag of ik dan helemaal nooit meer onzeker ben. Natuurlijk ben ik dat wel. Vooral vlak voordat ik ongesteld moet worden, dan is alles klote. Maar ook op dagen waarop ik het niet verwacht kan ik in de spiegel kijken en niet blij zijn met wat ik zie. Wat we vaak vergeten is dat het heel normaal is om dat soort momenten te hebben, die heeft namelijk iedereen! Ook de mensen waarvan je het misschien niet zou verwachten.

Ik ben zo verzonken in mijn gedachten dat ik nauwelijks doorheb dat de zon flink op mijn huid prikt. Roos, die naast me zit, tikt me aan. Tijd om een duik te nemen. Nog zoiets: een jaar of tien geleden was ik denk ik niet met haar op vakantie gegaan. Zij is lang en slank, ik kort en dik. Daar had ik me heel ongemakkelijk bij gevoeld. Gelukkig is dat verleden tijd. Terwijl ik ga zitten om mijn zwemvinnen aandoe, gaat Roos vast het water in. Ze wordt verrast door de golven die tegen het plateau aanbotsen en de zee die het water alle kanten op zuigt. Haar eerste, tweede en derde poging om op te staan mislukken. Ik hoor haar vloeken terwijl ze bij de vierde poging onhandig het water uit komt en naar een trappetje verderop loopt.

Als we een halfuur later op liggen te drogen, vraag ik ernaar. ‘Tja, dan lig ik daar als een halfnaakte, witte gollum met veel te lange benen en armen… soms weet ik niet wat ik ermee aan moet, hoor.’ Terwijl ik mijn vlakke hand een pets op mijn buik geef en zij nog wat gollum-referenties maakt, lachen we hard om onze onzekerheden. Want zoals ik net al zei: die heeft iedereen.