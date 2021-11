De vechtscheiding 97: ’Ik richt mijn gezicht op en bijt zachtjes in zijn nek’

De brievenbus kleppert. Wat raar. Het is 10 uur ’s avonds! Op de mat liggen twee brieven. Een voor mij en een voor Lente. Allebei in hetzelfde onbekende handschrift. Ik wil Lente roepen dat er post voor haar is, maar bedenk me dan. Eerst maar even kijken van wie het is. Ik scheur mijn envelop open: „I’ll be back. A.” Creepy. Ik open ook Lente’s brief. Daarvan is de toon heel anders: „Lieve Lente, mooi in ieder seizoen. Ik ben niet weg, maar kan even geen contact met je opnemen, want mijn telefoon is stuk. Kapotgetrapt door je vader, maar wees niet boos op hem. Je ouders zijn momenteel te druk met zichzelf om te zien wat echt belangrijk is. Jij bent belangrijk. Zodra ik een nieuwe telefoon heb, neem ik contact met je op. Tot snel, x Axel.”

Fling

Blijkbaar geeft hij echt om Lente als een goede vriend die haar steunt in deze nare periode. Ik had daar ook meer oog voor moeten hebben. Wat Bas allemaal doet heeft natuurlijk effect op ze. Hij schrijft niets over mijn relatie met hem. Wel over Bas. Blijkbaar hebben ze elkaar gezien. Zou hij Bas verteld hebben over onze affaire?

„Ik begrijp dat je iets met de telefoon van die DJ hebt gedaan,” app ik naar Bas.

„Hoe weet jij dat? Is de politie ook bij jou geweest?”

„De politie?!”

„Ja. Hij heeft een aanklacht voor mishandeling tegen me ingediend.”

„Wat is er dan gebeurd?”

Dan volgt het verhaal van de confrontatie tussen Bas en de DJ. „Maar goed,” eindigt Bas. „Jij kent hem beter dan ik.”

„Hoe bedoel je?”

„Volgens die jongen heb jij een relatie met hem gehad.”

„Nou, relatie is een groot woord. Meer een fling.”

„Wat maakt het uit? Door jouw gedoe is Lente in zijn armen gevlucht.”

„Ik dacht het niet. Kijk eens wat ik vanavond in de brievenbus vond.” Ik maak een foto van de brief en stuur die naar Bas. Daarna versnipper ik beide brieven.

„Het is duidelijk dat Lente steun bij hem zoekt. En zoals je kunt lezen komt dat door jouw capriolen,” appt hij nog.

Foute zaken

Het is gezellig en warm bij Samuel. Ik trap mijn schoenen uit en krul me op de bank. Dankbaar accepteer ik de ingeschonken wijn en leun behaaglijk achterover. Samuel komt naast me zitten en trekt me tegen zich aan.

„Wat was er nou aan de hand met Lente?”

„Puberdingen,” lieg ik. Ik kan hem natuurlijk niet het hele verhaal over DJ vertellen.

„Volgens Sem spijbelt ze best veel.”

„Heeft ze hem daarover verteld?”

„Nee, ze zegt dat ze dingen moet regelen. Ze is toch niet met foute zaken bezig?”

Ik laat mijn hand in zijn blouse glijden en fluister hees in zijn oor: „Wat voor een foute zaken bedoel je?”

„Foute zaken waar ze nog te jong voor is,” antwoordt Samuel. Hij lijkt niet in de stemming voor een vrijpartij.

„Nee,” schud ik. „Lente heeft moeite met de relatie van Bas. Ze spijbelt van school om daarover met iemand te praten.” Ik richt mijn gezicht op en bijt zachtjes in zijn nek.

„Dat hoeft ze toch niet stiekem te doen?” Kus en nog een kus.

„Zo voelt zij dat wel. Maar ik ga ervoor zorgen dat het stopt.” Ik pak zijn hoofd beet en kus hem op zijn mond. Wat is dit lang geleden.

„Hoe dan?”

Ik knoop zijn blouse verder los. „Ik verzin wel iets.”

„Ik hoor heel goede verhalen over Ouderschap Blijft. Zij helpen je om het ouderschap op de rails te houden.” antwoordt Samuel.

Ik schiet overeind. „Maar het ligt niet aan mij!”

„Dat bedoel ik niet, liefje. Ik bedoel dat het fijn is om hulp te krijgen omdat je het niet allemaal kan overzien.”

„Ik kan het prima overzien,” snauw ik. „Bas is losgeslagen en daar heeft Lente last van. Niet meer en niet minder.”

Ik trek mijn jas aan en vertrek.

Taxatie

Het taxatierapport is sneller klaar dan ik had verwacht. Ik word uitgenodigd om het op het kantoor van Bas te bespreken. De taxateur is een mooie jongen in een peperduur Armanipak. Jammer dat er een klein glimmertje in de stof zit. Daardoor is het over de top. Hij begint met een lang verhaal over de stijgende huizenprijzen. Dan legt hij het rapport voor ons neer. Het bedrag doet me duizelen. Zoveel? Hoe kan dat nou? Alles van waarde heb ik er uitgesloopt. Als ik Bas wil uitkopen moet ik hem de helft van het getaxeerde bedrag geven. Dat betekent dat ik in één klap al mijn geld van de aandelen en het ontslag kwijt ben. Tot op de cent nauwkeurig. „Mooi bedrag,” mompelt Bas en ik zie hem een snelle blik wisselen met de taxateur. Dit klopt niet. Hier zit een luchtje aan. In een reflex pak ik het presse-papier en smijt het naar zijn hoofd.