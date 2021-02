Daghoroscoop 1 februari

VANDAAG JARIG

Je zult meer je best moeten doen om emotioneel in balans te blijven als het gezinsleven sinds 2020 weinig stabiel is geweest. Mensen in je omgeving kunnen lijden aan stemmingswisselingen waar je geen weg mee weet. Luister naar je lichaam. De beste remedie tegen allerlei kwalen is fitness.

RAM

Neem rust en doe kalm aan als je lusteloos en weinig gemotiveerd bent aan het begin van deze nieuwe maand. Zwem liever met de stroom mee dan er tegenin. Praat niet te veel over je problemen, maar richt je ook eens op die van anderen.

STIER

Helderheid en accuratesse zijn vandaag belangrijk bij wat je gaat ondernemen. Alles wat vaardigheid en hersens vereist, past in je straatje. Het zal je niet moeilijk vallen het beste te halen uit anderen, zodra ze weten wat je van ze verlangt.

TWEELINGEN

Zet carrièreontwikkelingen en professionele problemen op cruise control en houd je bezig met interessantere kwesties. Maak tijd vrij voor een studie. Je hebt er plezier in om kennis te vergaren, dus gebruik deze periode doelgericht.

KREEFT

Een geschikte dag voor een ernstig gesprek over een naderend besluit; de communicatie binnen- en buitenshuis zal helder zijn. Praat met je kinderen en maak bepaalde normen duidelijk zodat zij tot sterke volwassenen opgroeien.

LEEUW

Gesprekken kunnen informatief zijn en nieuwe inzichten opleveren. Door goed te luisteren steek je veel op over de mensen met wie je samenwoont. Sta open voor iedereen die zijn gedachten op zinvolle wijze met je wil delen.

MAAGD

Een geschikte dag om klussers te selecteren en om gesprekken te voeren met potentiële stafleden. Zorg dat je over betrouwbare en duidelijke prijsopgaven beschikt, zodat je verantwoorde keuzes kunt maken.

WEEGSCHAAL

Of je nu voor jezelf werkt of voor een ander, je creatieve flair zal je niet in de steek laten. Je overtuigingskracht en zelfexpressie zijn sterk. Wissel ideeën uit met jongeren. Een cultureel of kunstproject zal worden gesteund.

SCHORPIOEN

Een spirituele kwestie kan je bezighouden. Lees eens over verschillende geloofsvormen als je niet tot een kerkgenootschap behoort. Deed je niet eerder vrijwilligerswerk dan zul je verbaasd zijn hoe goed het voelt om iets belangeloos te doen.

BOOGSCHUTTER

Het kan er op lijken dat vandaag iedereen op zijn praatstoel zit. Het zal de mogelijkheid scheppen een paar mensen beter te leren kennen. Span je in om goede relaties aan te knopen met collega’s of medestudenten.

STEENBOK

Besteed speciale aandacht aan je manier van communiceren. Je bent doorgaans goed van de tongriem gesneden en vandaag kun je daar nog een schepje bovenop doen. Een prima dag voor een spreekbeurt of optreden.

WATERMAN

Begin de maand met hoge verwachtingen waar het je financiën, inkomen en zelfvertrouwen betreft. De kosmos zorgt voor energie, dus streef ambities na en kijk naar de toekomst. Span je in om je verbale kwaliteiten te verbeteren.

VISSEN

Qua financiën is het belangrijk een sfeer te scheppen die oplossingsgericht is. Neem echter niet vandaag al concrete besluiten, want de kans is groot dat je tussen nu en morgen al van mening zult veranderen.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!