Hoe reageer ik op zijn erectieprobleem?

Lieve Sabine, mijn vriend en ik zijn nu zo’n negen jaar samen. We hebben jongvolwassen kinderen uit vorige relaties en wonen niet samen. Tot voor kort hadden we een prima seksleven maar het is nu al een keer of vijf gebeurd dat we begonnen met vrijen en dat het allemaal heel lekker en opwindend was, maar dat uit het niets zijn erectie verdween. Ik weet niet goed hoe ik daarop moet reageren. Mijn vriend doet er vrij laconiek over, maar ik baal er eigenlijk enorm van. Ben ik helemaal in de mood en dan houdt het ineens op. Maar ik kan natuurlijk niet chagrijnig tegen hem gaan doen omdat zijn erectie verdwenen is. Wat moet ik doen?

Sabine: „Het lijkt me onverstandig om je frustratie te laten voelen. Daar komt zijn erectie al helemaal niet van terug lijkt me. En het verpest de sfeer in bed waarschijnlijk ook en zorgt voor extra spanning voor de volgende keer. Je schrijft niet of zijn erectie later dan wel terugkomt. Of houdt de hele vrijpartij op als zijn penis slap wordt? Want er zijn natuurlijk nog legio seksuele handelingen te verzinnen waar geen erectie bij nodig is. Als jij al helemaal opgewonden bent, dan zou je man er toch voor kunnen zorgen dat jij op een andere manier bevredigd wordt of een orgasme krijgt. Of je doet het zelf met hem ernaast. Heb je ook nog een kans dat zijn erectie vanzelf weer terugkomt.

Ik raad aan om het binnenkort buiten de slaapkamer te bespreken. Erectieproblemen komen vaker voor dan je denkt en kunnen zowel een psychische als lichamelijke oorzaak hebben. Je schreef al dat je man wel hard wordt, maar dat de erectie soms tijdens de vrijpartij verdwijnt. De kans is groot dat het iets psychologisch is, waar misschien best wel wat aan te doen is. Misschien heeft de huidige situatie door de coronacrisis er ook wel mee te maken? Stress is in de helft van de gevallen namelijk de boosdoener. Maar als het nou niet vanzelf overgaat dan raad ik wel aan om de huisarts te bezoeken. Deze kan middels een lichamelijk onderzoek en een aantal vragen kijken of er sprake is van een medisch- of psychologisch probleem. Ik wens je veel succes.”

