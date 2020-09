’Mijn man komt niet klaar’

In Lieve Sabine bespreken we wekelijks opvallende, leuke, moeilijke en soms ook pijnlijke problemen. Dit keer een VROUW-lezeres die het moeilijk vindt dat haar man geen orgasme krijgt bij haar.

Lieve Sabine, ik (41) maak eigenlijk iets heel bizars mee en ik vraag mij af of er meerdere vrouwen zijn die dit meemaken? Ik heb sinds juni een relatie met een man van 46 jaar. Ik vind hem heel erg leuk en het klikte meteen ook goed met mijn kinderen. Maar op seksgebied....Het is echt hopeloos; mijn vriend komt amper klaar. Echt alleen als hij het zelf doet, als je begrijpt wat ik bedoel. Bij zijn vorige relatie ging het exact hetzelfde. Ik snap het niet zo goed.

Hij zegt dat dit doodnormaal is en ergert zich er niet aan. Hij vindt het belangrijker dat we elkaar graag zien. Maar daar ben ik het dus totaal niet mee eens. Ik heb dit nog nooit meegemaakt, in geen enkele andere relatie speelde dit. Ik ben eigenlijk heel benieuwd of er meer vrouwen zijn die dit meemaken? Zie ik spoken en is dit inderdaad ’niet zo erg’? Mij maakt het gek van onzekerheid. Ik zou heel graag advies krijgen van vrouwen die dit ook meemaken en horen hoe je dit oplost.

Sabine: „Ik vraag me direct af of jij de seks zelf wel als bevredigend ervaart? Kom jij wél klaar of vind je dat niet altijd nodig om het fijn te hebben? Want zo werkt het voor veel vrouwen namelijk wel. Soms is het juist voor een vrouw wat moeilijker om een hoogtepunt te bereiken en als dat dan een keer niet gebeurt dan maakt hen dat niets uit. Dus als dat voor jou geldt, kan dat op precies dezelfde manier voor hem werken.”

„En ondanks het feit dat het misschien wat minder vaak voorkomt dat de man geen orgasme bereikt, is het niet abnormaal hoor. Er zijn wel meer mannen die seks met een partner leuk vinden, maar liever op een andere manier - dus zonder partner - klaarkomen. Maar dat jij daardoor onzeker wordt, kun je natuurlijk met hem bespreken.”

„Misschien dat jullie juist op een hele nieuwe manier intiem met elkaar kunnen zijn? Elkaar opnieuw kunnen ontdekken, echt aangeven wat jij en hij lekker vinden? Wellicht hebben andere VROUW-lezeressen ook tips voor je. Kijk maar eens op onze Facebook-pagina. Daar delen we Lieve Sabine altijd en kunnen anderen je misschien ook helpen. Succes!”

