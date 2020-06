Zo bespaar je moeiteloos al behoorlijk wat calorieën!

Kosters: „Ik help mensen af te vallen door gedragsverandering, dus zónder diëten. Ik geloof in de psychologische aanpak van afvallen: ’Vet zit tussen je oren’. Als je slimme gewoontes ontwikkelt, kies je onbewust voor het juiste. Dat is makkelijk én effectief.”

1. Let op de calorieën die je drinkt

„Het is belangrijk om je bewust te worden van alle calorieën die je drinkt. Je raakt daar namelijk niet vol van, maar je krijgt ze wel echt binnen. Vervang vruchtensapjes, melk en frisdrank door water, koffie, thee en eventueel een light-product. Dat scheelt al heel veel, aangezien er weinig tot geen calorieën in zitten.”

2. Gebruik de kaasschaafmethode

„Een handige manier om calorieën te besparen, is de kaasschaafmethode. Je blijft hetzelfde eten, maar ’schaaft’ overal eigenlijk wat van af. In plaats van 30 gram cruesli in de yoghurt neem je nu bijvoorbeeld 20 gram. Deze methode zal al snel verschil maken en je merkt er eigenlijk niks van!”

3. Maak 2 soorten groenten

„Groenten vullen en er zitten vaak weinig calorieën in. Door twee soorten groente te maken (en op te scheppen), heb je een vol bord. Door het volle bord heb je eerder het gevoel dat je genoeg eet. Bovendien krijgt je brein pas 20 minuten na de start van de maaltijd het signaal dat je ’vol’ zit.”

„Eet je te weinig en/of te snel? Dan is je bord al leeg, zonder dat je dat signaal hebt gehad. Hierdoor is de neiging om nog een keer op te scheppen veel groter. Daarnaast ’denkt’ het oog door het volle bord: ’Ik heb heel veel gehad, dus het moet wel goed zijn.’ Daardoor ben je eerder geneigd niet toe te geven aan de ’honger’.”

4. Schep op in de keuken

„Zet tijdens het avondeten geen schalen op tafel, maar schep al in de keuken op. Dat scheelt ongeveer 19% van de inname. Dat komt omdat je dan minder bent geneigd om nogmaals op te scheppen en omdat je zelf de regie in handen hebt. Als je alle pannen op tafel zet en jezelf omringt met mensen die ’veel’ eten, eet je automatisch meer. Dat is een onbewust mechanisme.”

5. Gebruik kleinere bordjes

„De grootte van het bord en de lepels waarmee je opschept, hebben invloed op hoeveel je eet. Maak gebruik van deze kennis om calorieën te besparen. Je maaltijd van een kleiner bordje eten, scheelt gemiddeld 60 kcal per maaltijd. Dat staat gelijk aan 3 kilo op jaarbasis!”

6. Let op de manier van inschenken

„Als je toch van een wijntje houdt, is het beter om uit een hoog glas te drinken in plaats van een breed glas. Een hoog glas oogt voller. Hierdoor drink je automatisch minder. Daarnaast is het beter om je glas neer te zetten en de drank van bovenaf in te schenken. In vergelijking met inschenken vanaf de zijkant, scheelt dit ongeveer 12% van de inname. Van boven lijkt het glas namelijk sneller vol.”

7. Leg gezonde dingen ín het zicht

„Alles wat je liever niet meer wilt eten (snoepjes, koekjes, etc), kun je beter uit het zicht leggen. Mensen kiezen namelijk eerder voor voedsel dat ze kunnen zien. Als je een bak met tomaatjes en stukjes komkommer op het aanrecht zet, neem je veel eerder daar iets van en duik je niet meer de kast in. Geen ongezondere dingen op het aanrecht zetten, scheelt ook ongeveer 3 kilo per jaar.”