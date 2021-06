Gossip

Armie Hammer ingecheckt bij verslavingskliniek

Armie Hammer heeft zich gemeld bij een kliniek in Orlando om te werken aan zijn problemen met drugs, alcohol en seks. De 34-jarige acteur werd door zijn ex-vrouw Elizabeth Chambers en hun twee kinderen afgezet bij een vliegveld, wat volgens omstanders een emotioneel afscheid was. Dit meldt Page Six....