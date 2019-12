Of een transvrouw met penis in een vrouwenkleedkamer mag?

Poll

Vanmorgen vroeg startte een coach – wier naam ik niet zal noemen – een poll op internet. Of twitterend Nederland vond dat transvrouwen mét penis eigenlijk wel toegang hoorden te krijgen tot vrouwentoiletten, -kleedkamers, blijf-van-mijn-lijfhuizen en vrouwengevangenissen. Er ontrolde zich onder de poll een felle discussie. De coach (ze zál je coachen!) blokkeerde haar ’tegenstanders’ – logisch; je zult toch maar een ander geluid horen dan je wenst...

Waar anders?

Tegenspraak wordt ook in Twitterland niet geduld. Ruimte voor het bijstellen van je mening is er zelden. Maar de uitslag van de poll liegt er na een paar uur niet om. Een overtuigende 89% van de 891 stemmers vindt gelukkig dat transvrouwen gewoon thuishoren op vrouwenplekken – waar anders?

Neptransen

Ik neem jullie even mee in wat discussiepunten. Iemand opperde dat een man met een voorkeur voor jonge meisjes, vrouwenkleren zou kunnen aantrekken en zo als lerares (met piemel) voor een klas met kleine kinderen zou kunnen komen te staan… Of de ex met wraakzucht, weet zich in een jurk toch het blijf-van-mijn-lijf-huis in te praten waar jij met je kinderen zit bij te komen. Neptransen – het schijnt een epidemie te zijn. ’Iedere man in een jurk kan zich vrouw noemen’, las ik. Wat een onzin! En een belediging voor transgenders.

Voor de lol

Ik vind het lastig te spreken voor een groep mensen waar ik zelf niet toe behoor. Ik ben geboren als vrouw en voel me ook vrouw – veel makkelijker wordt het niet. Maar ik zie vanuit dit gespreide genderbedje een groep kwetsbare mensen, die onze steun en bescherming nodig hebben. Je gaat niet ’voor de lol’ in transitie. Dat doe je, omdat je niet anders kunt. En dat sommige mensen voor jou beslissen dat je alleen mag meedoen als je ook je penis laat verwijderen, is ronduit beschamend.

Veiligheid

De troef ’veiligheid’ werd op Twitter getrokken. Zo’n argument waar je bijna niet tegenin durft te gaan, want natuurlijk willen we dat vrouwen in blijf-van-mijn-lijf-huizen veilig zijn. Het is alleen volstrekt ridicuul te stellen dat ze dat niet zijn als een transvrouw haar toevlucht tot zo’n huis zoekt. Het idee alleen al dat ze dat onder valse voorwendselen doet, om er – met haar piemel – op los te verkrachten. Ik weet niet waar ik moet beginnen…

Bloed aan de muur

En als we het dan tóch over veiligheid hebben; diezelfde mensen vinden blijkbaar wel dat je transvrouwen dus maar tussen mannen in de gevangenis moet zetten – mochten ze iets misdaan hebben, uiteraard. Nee, dát geeft geen bloed aan de muur! Dat wordt gezellig een beetje keuvelen, darten of kaarten, om de tijd te verdrijven.

J.K. Rowling

Harry Potter-schrijfster J.K. Rowling nam het eerder deze week op Twitter op voor een onderzoekster, die haar baan kwijtraakte, omdat zij stelde dat mensen hun biologische sekse niet kunnen veranderen. Het kwam haar op een enorme berg kritiek te staan – en terecht als je het mij vraagt. Waarom zou je het niet gewoon accepteren dat mensen na een vaak extreem intensief geestelijk én fysiek traject zijn geworden wie ze altijd al waren? In hoeverre raakt dat jou?

Haat en angst

De term ’haat’ viel diverse keren, in de discussie op Twitter. En hoewel het een nogal krachtig woord is, moet dat toch zijn wat er achter schuilgaat, als je transgenders hun geslacht niet gunt. Ja óf angst, hoewel die twee emoties natuurlijk heel dicht bij elkaar staan. Het heeft met liefde in elk geval niks te maken. Maar ach, liefde mensen…waar heb je dát nou voor nodig? Fijne kerstdagen!

