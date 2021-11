Daghoroscoop 26 november - Je bent populair, Steenbok

VANDAAG JARIG

De kosmos dringt er bij je op aan het leven en je werk serieuzer te nemen. De kans bestaat dat je van baan verandert of dat je bij je huidige werk extra taken krijgt toebedeeld. Je kunt bij jezelf talenten ontdekken waarvan je niet wist dat je ze had. Dat zal vreugde in je leven brengen.

RAM

Iemand die veel van je tijd en energie eist kan elk van je adviezen naast zich neerleggen. Tracht te analyseren waarom, en houd daarbij rekening met de kans dat jouw adviezen meer met jezelf dan met de ander te maken hebben.

STIER

Zoek contact met mensen die je interesses delen als je iets nieuws wilt leren. Stofwolken die mogelijk boven de voorbije dagen hingen, trekken op. Degene die je op je nek zat, laat je verder met rust. Doe vanavond iets gezelligs.

TWEELINGEN

Materiële stabiliteit geeft elk mens een veilig gevoel. Reorganiseer je financiën als je je zorgen maakt over de toekomst. Hoewel met geld niet alles te koop is kan een spaarpot wel helpen. Laat kansen niet onbenut.

KREEFT

Zorg voor een solide achterban en leer je buren kennen. Het zal je verbazen hoeveel mensen in jouw omgeving potentiële klanten kunnen worden. Ga in op een voorstel van naasten je aan te sluiten bij iets waarmee zij succes hebben.

LEEUW

Sla munt uit uw kennis van zaken en vaardigheden, succes ligt voor je klaar. Een geschikte dag om een nieuw product of nieuwe service op de markt te brengen. Zorg er wel voor dat je over de benodigde vergunningen beschikt.

MAAGD

Jouw liefdesleven stabiliseert als je je verontschuldigd voor een nare opmerking of vervelende daad. Van groot belang voor jezelf is dat je partner gelukkig is. Neem een goede bekende mee als je kleding gaat kopen.

WEEGSCHAAL

Misschien moet je assertiever te werk gaan als degene die je wilt spreken constant onbereikbaar is. Binnenkort kun je resultaat zien van je pogingen collegialiteit te bevorderen. Een medewerker(ster) zal excuses aanbieden.

SCHORPIOEN

Je zult je vandaag liefst omringen met vrienden en beminden. Gesprekken kunnen interessante wendingen nemen en je zult het prettig vinden je ideeën te testen op een intelligent gehoor, met een andere denkwereld dan de jouwe.

BOOGSCHUTTER

Ruzie over geld kan een langdurig en boos stilzwijgen tot gevolg hebben. Lik je wonden en geef het toe als je een beoordelingsfout hebt gemaakt. Leer een collega of klant beter kennen door samen te lunchen. Wees jezelf.

STEENBOK

Je bent populair en zult over bewonderaars niet te klagen hebben. In zaken zal het weinig moeite kosten om anderen voor je ideeën te winnen. Focus op hetgeen je op korte termijn wilt bereiken. Wees thuis niet te onverschillig.

WATERMAN

De werkweek kan als een nachtkaars doven. Er kan zoveel stilte na de storm heersen dat je naar bezigheden gaat lopen zoeken. Ga vroeg naar huis en doe vast de boodschappen voor het weekend. Zorg thuis voor gezelligheid.

VISSEN

Een verbetering in het economische klimaat leidt tot groter omzet, maar ook tot hoger zakelijke uitgaven. Blijf deze tendens volgen. Je kunt een compliment of verrassing verwachten. In een relatie kan zich een probleem herhalen.

