Huiselijk geweld neemt toe... ’Veelal gaat het om slaan of schoppen’

Ingrid Eisma (39) is manager bij Fier. Volgens haar was de stijging te voorspellen. „Nu iedereen binnen zit en alle sociale activiteiten verboden zijn, is het ritme van veel mensen weg. Daarbij komen ook nog de zorgen over de toekomst, met name geldzorgen. Dit leidt tot spanningen en waar je voorheen nog kon ontsnappen met vrienden of werkgerelateerde bezigheden, kan dat nu ook niet meer.”

Veranderingen

„Gelukkig blijft Fier doorgaan, al houden ook wij ons uiteraard aan de richtlijnen van het RIVM. Maar waar mogelijk gaan we nog steeds bij gezinnen thuis langs. Om intimidatie en geweld te kunnen stoppen, hebben we het hele gezin nodig. Samen maken we met de betrokkenen afspraken over hoe ze met elkaar kunnen zorgen dat het veilig blijft.”

„In onze opvanglocaties gaat ook alles door. We hebben extra activiteiten voor de moeders in de opvanggroep, zodat het niet naar school gaan van de kinderen gecompenseerd wordt. Het belangrijkste vinden wij dat het ritme door blijft gaan.”

Ook voor de cliënten als voor de mewerkers van Fier is het een pittige periode. „Onze mensen moeten blijven doorwerken, want wij hebben een vitaal beroep. Maar er ontstaan ook mooie dingen; het zorgt voor verbondenheid en saamhorigheid. Zo werden er laatst door een behandelgroep kaartjes gemaakt voor ouderen. Dat maakt het werken in deze periode ook bijzonder.”

Tips

„Helaas zijn er ook gezinnen die nu thuis zitten en in een helse situatie zijn beland. We hebben meer meldingen van eerste keer fysiek gebeld binnen gekregen. De ruzies binnenshuis lopen op en dat kan leiden tot geweld. Veelal gaat het om slaan of schoppen. Iedereen zit nu de hele dag thuis en bovenop elkaars lip. De volwassenen hebben geen afleiding van hun werk en kinderen niet van school. Niemand kan even weg om afleiding te zoeken of tot rust te komen en dat leidt tot spanningen.”

„Daarom raad ik de gezinnen aan om hulp te blijven zoeken als dat nodig is. Dat kan bij ons overdag via de telefoon en in avond en nacht via de chat. Een belangrijke tip die ik wil meegevan aan gezinnen die met spanningen thuis zitten: probeer afstand in je eigen huis te vinden, al ga je maar even naar een andere kamer om tot rust te komen.”