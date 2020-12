Daghoroscoop 19 december

VANDAAG JARIG

Uw carrière komt volgend jaar niet op de eerste plaats – in principe loopt alles goed en als er al een incident plaatsvindt zal dat snel achter de rug zijn. Een wankele relatie kan, om welke redenen dan ook, in lastig vaarwater belanden, maar kan die ook doorstaan en zelfs hechter worden.

ZONDAG JARIG

U bereikt een cyclus waarin geld een mysterieuze rol kan gaan spelen. Geld kan tot u komen op een onverwacht moment en als dat gebeurt, zal het u niet verbazen. Besef wel dat de steun en liefde van dierbaren belangrijker is in het leven dan een riante bankrekening.

RAM

Stop extra tijd en energie in uw werk en de dingen die zijn blijven steken in goede bedoelingen. Uw inzet en optimisme worden gewaardeerd. Bespreek uw ideeën met vrienden en begin vast met een project waar u echt zin in hebt.

STIER

Geen geschikt moment voor een overstap in uw carrière. Blijf zitten waar u zit en oefen geduld. U kunt moe zijn en overal genoeg van hebben, maar dat gaat voorbij. Nodig uw beste vriend(in) uit voor de lunch. Kleedt u goed.

TWEELINGEN

Nieuws kan u vreugde bezorgen, vooral als u zich zorgen hebt gemaakt. Iemand met wie u onlangs vriendschap sloot kan een achtergrond lijken te hebben die verontrustend klinkt. Oordeel niet te snel. Zondag zult u geïnspireerd zijn.

KREEFT

Het kan tijd zijn voor een openhartig gesprek met uw partner. Focus liever op feiten dan op theorieën. Vertrouw op de mening van uw geliefde als u moeilijk een besluit kunt nemen. Vorm zelf een oordeel en laat aan anderen de details over.

LEEUW

Ga shoppen tot u er desnoods bij neervalt dan bent u maar klaar en kunt u zich volgende week op het kerstgebeuren concentreren. Neem iemand mee en maak er iets gezelligs van. Het geluk is met u en u zult tevreden zijn.

MAAGD

Misschien kunt u uw gezin mee uit nemen voor een speciale kerstshow, de ijsbaan of een tropisch zwemparadijs. Liefde kan glorieuze momenten beleven als u ontspannen bent. Verwen degenen die u liefhebt maar ook uzelf.

WEEGSCHAAL

Slaap uit en leg als het ware een voorraad energie aan. Maak u niet druk als familieleden moeilijk doen of nog steeds niet weten of ze wel of niet bij u zullen aanschuiven met Kerstmis. De sfeer blijft ontspannen als u alles informeel houdt.

SCHORPIOEN

Laat belangrijke zaken rusten tot na Nieuwjaar. Ontspan, vooral mentaal. Het wordt een prettig weekend als u bijpraat met vrienden of familie. Pak de telefoon. Mijd het verkeer; er zijn te veel drukke lieden op de weg.

BOOGSCHUTTER

Ga shoppen en werk voor het weekend voorbij is al uw lijstjes af. Ga volgens plan te werk; zorg dat u weet wat u wilt hebben en waar u dat kunt krijgen. U bent geïnspireerd en zult zondagavond dik tevreden zijn.

STEENBOK

Kijk in de spiegel; valt er niet het een en ander te corrigeren, gezien de sociale activiteiten die u te wachten staan? Focus eens 100% op uzelf – u zult dat nog leuk vinden ook. Volg een dieet en doe elke ochtend gymnastiek.

WATERMAN

Originele ideeën zullen als paddenstoelen uit uw brein schieten. Laat ook wat onpraktisch of onhaalbaar lijkt ontkiemen en groeien tot het sterk genoeg is om te oogsten. Als u gaat shoppen zal uw goede smaak u niet in de steek laten.

VISSEN

Zoek het gezelschap van bevriende collega’s en maak er een gezellig weekend van. Introduceer uw partner en bedank degenen die u het afgelopen jaar hebben geholpen. Luister wat mensen zich laten ontvallen; er kan een goede tip bij zijn.