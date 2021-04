Carina (35): ’Wil jouw man zaaddonor worden voor vrouwen als ik?’

Ik heb een leuke baan, ik heb fantastische vrienden, lieve familie. Ik heb het hartstikke goed. Alle mogelijkheden zijn er, behalve dan die door corona zijn beperkt, dus wereldreizen zit er even niet in. Maar verder: ik kan 1000 leuke dingen doen. Maar het is niet genoeg. Hoe ondankbaar het ook mag klinken, het is niet genoeg. Het is te simpel, ik wil meer.

Ik wil meer

Ik wil niet alleen maar dít in mijn leven. Ik wil een maatje, een toekomst, iets diepers. Ik wil een kindje. Mijn kindje. Iets dat zin geeft aan het leven op een andere manier. Ik kan het niet uitleggen, maar dat hoeft ook niet. Bijna de hele wereld begrijpt dit gevoel.

Ik wil het zo graag. En ondertussen tikt de tijd weg.

Ook al hoeft het niet nu direct, de impact op mijn leven is groot. Omdat deze wens zo hard naar boven komt, voelt mijn verder o zo leuke en relaxte leven helemaal niet relaxed meer. Natuurlijk, ik doe leuke dingen en geniet. Maar op de achtergrond is een enorme spanning aanwezig. Ik wil vooruit, maar heb geen beschikking over dit gaspedaal in mijn leven. De stress van een onvervulde wens, en onmacht over het proces.

Ik wil het zo graag. En ondertussen tikt de tijd weg.

Menig ouder zal soms jaloers zijn op mijn simpele, rustige en flexibele leven, en af en toe best eens terug willen naar de tijd voordat ze er waren. Maar geen enkele ouder zou met me willen ruilen, dat geloof ik niet.

Geen controle

Relatie en kind, twee aspecten van mijn leven waar ik geen controle over heb. Of in ieder geval weinig. Je kan het niet plannen, je kan het niet sturen. De dingen die ik wel kan doen, die doe ik. Datingapps en donorsites, aanmelding in de kliniek. Maar nog steeds ben ik afhankelijk van anderen. Welwillendheid, beschikbaarheid, een klik.

Ik wil het zo graag. En ondertussen tikt de tijd weg.

Omdat ik het zo graag wil, beïnvloedt het mijn gedrag, mijn leven. Ik ben 35 en ‘echt een leuke vrouw’ - niet mijn woorden, maar ik geloof ze wel. Niet het grootste probleem op de datingmarkt. Maar zelfs als ik nu iemand zou tegenkomen, dan ben ik veel te bang dat deze wens er voor zorgt dat ik onverstandige keuzes ga maken. Dat ik te snel wil, en hij dan misschien ook.

We vinden elkaar lief en leuk, willen hetzelfde, let’s go! Natuurlijk, dat kan goed komen. Maar de kans is groter dat je elkaar nog niet goed genoeg kent, misschien wel helemaal geen goed team vormt, en je je laat leiden door de wens en de tijdsdruk die daarbij hoort. Met alle gevolgen van dien. Dan denk ik: een kind opvoeden doe ik liever alleen dan in een gebroken relatie. En ook: eerst een kindje, en daarna kan ik in alle rust mijn grote liefde vinden.

Nog 90 eisprongen

Het hoeft misschien niet per se nu, maar er zijn nog maar zoveel eisprongen over. Een stuk of 90, in mijn geval. Ik wil het liefst twee kinderen, maar ik ben nog niet eens begonnen. Kan ook niet beginnen, want ik ben alleen. En dan moet je nog maar hopen dat het lukt. Waar de keuze voor een donor een keuze is voor onafhankelijkheid, door de kinderwens los te koppelen van de liefdesrelatie, ben ik om dat te bereiken juist weer heel afhankelijk.

Ik wil het zo graag. En ondertussen tikt de tijd weg.

Er is een nijpend tekort aan donoren. Het proces van aanmelden bij een kliniek duurt nu al een maand. Mijn intake is waarschijnlijk over twaalf weken, maar staat nog niet eens gepland. Daarna mag ik, als ik goedgekeurd ben, op de wachtlijst. Die is nu al anderhalf jaar, en zal alleen maar langer worden. Want er zijn veel meer vrouwen zoals ik: alleen, lesbisch, of met een andere complicatie waardoor er donorzaad nodig is.

Behalve vanwege de tijd die het kost en de controle die bij de kliniek ligt, wil ik nog veel liever een donor van vlees en bloed. Een buitenstaander in mijn leven, die mij wil helpen. Een bekende, via via, die te vertrouwen is.

Iemand die ik een keertje kan ontmoeten, en dat dat goed voelt. Die zaad zal leveren, eventueel ook voor een tweede. Maar niet aan honderden wensmama’s over heel de wereld. En die, wanneer het nodig is en de tijd rijp, als donor bekendgemaakt kan worden aan mijn kindje. Maar verder geen rechten, geen plichten, geen verantwoordelijkheid.

Jij kunt helpen

Lieve mannen, lieve vrouwen, het gebrek aan donoren is een probleem. Er zijn steeds meer vrouwen zoals ik, die ongewenst en onbedoeld in deze precaire situatie terechtkomen. Vrouwen die sterk, stoer en zelfstandig zijn, maar op dit cruciale punt in hun leven weer vreselijk afhankelijk. Van hun klapperende eierstokken, van tijdsdruk, van een wens. En dan op zoek moeten gaan naar zaad.

Zou jij misschien iemand kunnen helpen? Wat vind je ervan als jouw man of vriend dit zou doen? Op veilige afstand, buiten jullie gelukkige gezin, toch bijdragen aan andermans geluk? Het is misschien een bizar concept. Misschien denk je: ’Aan mijn lijf geen polonaise’. Maar is het niet tijd dat we donorschap bespreekbaar maken? Niet meer bestempelen als iets geks en vreemds, maar als iets moois? Een daad van liefde, bijdragen aan de gelukkige toekomst van een ander. En bijdragen aan het voorkomen van massadonatie en leugens van gekke dokters bovendien.

Ik wil het zo graag. En ondertussen tikt de tijd weg.

Gelukkig zijn er heel veel mannen die iets zouden kunnen doen, en is het probleem misschien niet onwil, maar eerder onwetendheid. Dus ik heb hoop, in mijn zoektocht naar zaad. Laten we donorschap alsjeblieft bespreekbaar maken. Lieve mannen, stel je open. Lieve vrouwen, toon begrip. Wie je ook bent: spread the word. En als het voor jou kan en goed voelt, meld je dan aan om te helpen. Bij een kliniek, op een ontmoetingssite als OneWish, of in je eigen vriendenkring, om zo iemands grootste wens te vervullen.