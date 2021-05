Daghoroscoop 27 mei - Het kan een emotionele dag worden, Steenbok!

VANDAAG JARIG

Je financiële planeet is de maan; andere planeten hebben een jaar nodig om alle tekens te bezoeken, de maan doet dat elke maand. Je inkomsten kunnen daardoor op diverse manieren en via allerlei mensen tot je komen. In het algemeen is je financiële kracht het grootst bij wassende maan.

RAM

Wees extra voorzichtig als emoties oplopen. Dat kan een groot deel van de dag het geval zijn. De kosmos zorgt voor spanning, maar richt tevens de aandacht op professionele zaken, succes en erkenning. Doe daar je voordeel mee.

STIER

Er kan zich een zakelijke kans voordoen om je inkomen te vergroten. Sta open voor verstandige ideeën. Geef alles wat je kennis kan uitbreiden een reële kans, ook als dat betekent dat je je normale omgeving moet verlaten.

TWEELINGEN

De schijnwerper staat op je financiën gericht. Analyseer je uitgaven, leningen en spaargeld. Er kunnen feiten of kwesties aan het licht komen die onderzocht moeten worden. Een partner heeft iets belangrijks te melden.

KREEFT

Geef voorrang aan zaken die je eerst als te moeilijk hebt bestempeld of gewoon te lang hebt laten liggen. Een project dat bijna van start gaat belooft forse winst. Meng zaken niet met gevoeligheden als anderen je geld schuldig zijn.

LEEUW

Er kan sprake zijn van een probleem met je gezondheid. Laat een klacht onderzoeken en stel dat niet uit. Als je fysiek niets mankeert kun je met spanning te maken krijgen. Tref tijdig voorbereidingen als je binnenkort op reis gaat.

MAAGD

Er kan een verrassende uitnodiging voor een bijeenkomst op de mat vallen. Breng je partner tijdig op de hoogte als je niet alleen wilt gaan. Iets wat te mooi lijkt om waar te kunnen zijn, kan best waar zijn, maar kijk nog eens goed.

WEEGSCHAAL

Je kunt je op een kruispunt van wegen bevinden. Heroverweeg de richting die je met je carrière bent ingeslagen. Kijk ook naar de kwaliteit van je leven. Als je vooruit wilt in je beroep kan extra studie een idee zijn.

SCHORPIOEN

Er lijkt sprake van een ontmoeting met geestverwanten. Iemand kan je goed nieuws van verre bezorgen en een paar dagen bij je blijven. De kosmos vraag extra aandacht voor de communicatie met familie en vrienden.

BOOGSCHUTTER

Een goed moment om uitstaande schulden af te lossen. Misschien heb je een extraatje gekregen dat je in staat stelt financieel iets verstandigs te doen, zoals het treffen van een regeling voor de opvoeding van kinderen.

STEENBOK

Het kan een emotionele dag worden. Tact en diplomatie zijn niet je sterkste karaktertrekken, zeker niet als je nog jong bent. Behandel anderen met zorg en wees je ervan bewust dat zij gevoeliger kunnen zijn dan je gewend bent.

WATERMAN

Bij de huidige stand van de maan kan alles wat verborgen en begraven is in je leven, weer tevoorschijn komen. Steek je kop niet in het zand en treed problemen rechtstreeks tegemoet. Klap niet uit de school.

VISSEN

Emoties kunnen snel naar de oppervlakte komen in je sociale en liefdeleven. Een viering die goed is voorbereid verloopt succesvol mits niemand tot overdreven actie overgaat die een scène tot gevolg kan hebben. Maak geen ruzie.

