Daghoroscoop 16 februari - Laat je niet verleiden tot een affaire, Tweelingen

VANDAAG JARIG

Sinds 2020 is Saturnus jouw spirituele planeet en die initieert graag veranderingen. Dat heb je al kunnen ervaren en dat zul je opnieuw meemaken. Je bent een goed leidinggever en kunt gedisciplineerd handelen, maar kunt koel overkomen. Probeer meer warmte uit te stralen.

RAM

Er ligt een profitabele dag voor je als je werkt in de dienstensector of een sollicitatiegesprek moet voeren. Werkgevers zullen hun staf of een trouwe werknemer kunnen gelukwensen met het succesvol voltooien van een belangrijk project.

STIER

Alles kan lopen zoals jij het graag wilt en er kan zich een reeks van mogelijkheden voor verdere studie openbaren. Een verandering in je perspectief kan jouw doel wijzigen of een cursus inspireert jou tot een andere denkwijze.

TWEELINGEN

Er zal weinig tijd zijn om te ontspannen, maar dat zal jou niet deren. Kies prioriteiten en versnipper je energie niet te veel. Laat je niet verleiden tot een affaire met iemand op de werkvloer, zeker niet met een superieur.

KREEFT

Kijk in je agenda; je kunt een belangrijke afspraak vergeten waardoor een reeks van plannen in een paar minuten in rook zullen opgaan. Jaloezie of een schuldgevoel kan jou in zijn greep krijgen. Een apparaat kan het begeven.

LEEUW

Geld verdienen en het uitgeven kan vandaag een grote rol spelen. Als jij in de vroege uren gaat winkelen, zul je beter bediend worden dan daarna. Zit je in zaken, dan zul je een gloedvol en lucratief verkooppraatje weten te houden.

MAAGD

Informeer naar details voor je ingaat op een interessante mogelijkheid om te investeren. Zaken kunnen vandaag alle kanten op. Toon je zelfverzekerd en standvastig. Blijk geven van kennis zal tot een positieve uitkomst leiden.

WEEGSCHAAL

Hoewel jij competitief kunt zijn, kan de behoefte aan rust er momenteel toe bijdragen dat je minder zin hebt in concurreren. Lichaam en geest zenden signalen uit dat het tijd is je terug te trekken en de batterij op te laden.

SCHORPIOEN

Neem de juiste begrenzing in acht als je er zeker van wilt zijn datgene te krijgen wat je wenst. Tijdens sociale activiteiten kun je allerlei wonderlijke schepsels ontmoeten van wie er ongetwijfeld iemand aan jou zal vastklitten.

BOOGSCHUTTER

Ga vroeg aan de slag als jouw arbeidzame leven wat chaotisch is. Vanochtend kun je optimaal productief zijn. De kosmos staat diegenen bij die van baan willen veranderen of voor het eerst gaan solliciteren.

STEENBOK

De behoefte je los te maken van de dagelijkse routine kan jou ertoe brengen je in te schrijven voor een creatieve cursus of een reis te boeken. Trek je het commentaar of oordeel van anderen niet persoonlijk aan als je weet wat je wilt.

WATERMAN

Gebeurtenissen kunnen jouw handigheid beproeven en het gemak waarmee je met geld kunt omgaan. Recent overwerk moet zo langzamerhand dividend opleveren. Sommigen kunnen geld vergaren via een contract of erfenis.

VISSEN

Het kan een uitstekende dag worden. Zakelijke gesprekken pakken in jouw voordeel uit als je niet te veel belooft of verwacht. Met jouw geliefde kan echter onenigheid ontstaan als je te close omgaat met vrienden of kennissen.

