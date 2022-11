Eitjes invriezen: ’De ideale leeftijd is 30 tot 36 jaar’

In Nederland is het iets wat jaarlijks steeds vaker gebeurt, vertelt Mariëtte Goddijn, hoogleraar voortplantingsgeneeskunde in het Amsterdam UMC, die we al eens eerder spraken. Vrouwen die nog geen partner hebben, maar wel een kinderwens, kiezen ervoor.

Steeds meer vrouwen tussen de 30 en 40 jaar kiezen ervoor om hun eitjes te laten invriezen, als ’verzekering’ voor de toekomst, maar wat komt hier precies bij kijken? Het invriezen van eicellen lijkt op een ivf-behandeling. Bij deze behandeling krijgt de vrouw hormooninjecties. Daarna worden de eicellen uit de eierstokken gehaald met behulp van een punctie, en vervolgens worden deze ingevroren bij een temperatuur van -197 graden Celsius.

De meeste vrouwen moeten deze cyclus meerdere keren ondergaan, omdat je vaak niet genoeg eicellen kunt halen uit één behandeling. „Je hebt ongeveer 20 tot 25 eicellen in de vriezer nodig om één kind te kunnen krijgen. Vanaf 36 jarige leeftijd van de vrouw is het aantal benodigde eicellen nog hoger. Meestal worden tijdens één behandeling tien eicellen ontwikkeld, het is daarom vaak nodig de cyclus meerdere keren te herhalen”, vertelt Goddijn. „Zo’n cyclus is een proces van ongeveer twee weken, het is dus best een intensieve behandeling.”

Bekijk ook: Eindelijk aandacht voor de mentale bijwerkingen van de pil

Waar moet ik rekening mee houden?

Wanneer je het besluit neemt om zo’n behandeling te ondergaan, zijn er een paar dingen waarmee je rekening moet houden. „Als je de behandeling ingaat, moet je je eigenlijk gedragen alsof je zwanger bent, om zo te zorgen dat de eicellen onder goede conditie worden ingevroren.

Dus leef gezond - roken en drinken wordt afgeraden, voorafgaand en tijdens de behandeling. Ook wordt aangeraden al vooraf en gedurende de behandeling foliumzuur te slikken. Foliumzuur verkleint de kans op ernstige aandoeningen bij de baby, zoals bijvoorbeeld een ’open rug’ of andere geboorteafwijkingen.”

Ideale leeftijd

„De ideale leeftijd om dit te doen, is 30 tot 36 jaar,” aldus Goddijn. „Vanaf 36 jaar vermindert de vruchtbaarheid van een vrouw. Daarvóór is de vruchtbaarheid op zijn best. Onder de 30 jaar raden wij het niet aan om te doen, omdat je dan nog genoeg tijd hebt als vrouw om een partner te vinden.

De behandeling wordt doorgaans vanaf 40 jaar niet meer aangeboden, dan is het niet meer zinvol om te doen vanwege de afname van de eicelvoorraad. Natuurlijk is het aan te raden om op niet al te hoge leeftijd op natuurlijke wijze zwanger te raken, maar de omstandigheden, zowel medisch als niet-medisch zijn er niet altijd naar.”

Invriezen wordt soms vergoed

Er zijn medische en niet-medische redenen om eicellen in te laten vriezen. „De meest voorkomende, niet-medische reden is dat vrouwen in een toekomstige relatie kinderen willen en op dit moment nog geen partner hebben. Het zijn dus vaak alleenstaande vrouwen die in de toekomst een gezin willen stichten.

Een medische reden zou kunnen zijn dat vrouwen een behandeling tegen kanker moeten ondergaan die de vruchtbaarheid kan aantasten. Bij die vrouwen vriezen we ook op jongere leeftijd eicellen in en wordt invriezen van de eicellen ook vergoed door de verzekering.”

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.