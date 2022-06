Hoe zit het nu echt met eicellen invriezen?

Binnenland

Zorgen om schrappen vitamine D uit basispakket: ’Juist vorm van preventie’

Het voornemen om botversterker vitamine D in 2023 uit het basispakket te halen, stuit op weerstand van patiëntenorganisaties, apothekers en zorgexperts. De vrees is dat juist de kwetsbaren hierdoor worden getroffen. Tegelijkertijd is het ook niet wenselijk als álle medicijnen in het basispakket word...