Daghoroscoop 4 februari - Waterman grijp je kans!

VANDAAG JARIG

Met Neptunus in je financiële sector kunt je veel geld gaan verdienen in bedrijven als scheepsbouw, gas- en oliewinning, de visindustrie en watermanagement. Ook kan de affiniteit groeien met de farmaceutische industrie en medicijnen. Een goed jaar om te investeren.

RAM

Financiën en zakelijke kwesties strijden vanochtend om voorrang. Besteed tijd aan het controleren van documenten en rekeningen. Probeer een rem te zetten op je uitgaven en bedenk een methode om te besparen.

STIER

Angst zal het gevolg zijn als je je niet aan je budget houdt. Een creditcard is handig om te kopen waarop je je zinnen hebt gezet en het pas later betalen, maar extravagant gedrag zal zijn tol eisen. Investeer je geld liever slim.

TWEELINGEN

Iemand in je omgeving heeft je aandacht nodig. Er kunnen leefomstandigheden ter sprake komen die onderhandelen noodzakelijk maken. Hoewel de situatie duidelijk is, kan het tijd kosten om tot een acceptabel besluit te komen.

KREEFT

Dit kan een geluksdag zijn onder alledaagse omstandigheden. Een juiste houding ten aanzien van je dagelijkse routine zorgt voor een beter resultaat dan je durft dromen. Terwijl je gewoon bezig bent kan zich een ongewone kans voordoen.

LEEUW

De ochtend leent zich bij uitstek voor artistieke en decoratieve activiteiten. Je fantasie en creativiteit staan in bloei. Je belangstelling voor een project zal in de loop van de dag nog toenemen en je geheel in beslag nemen.

MAAGD

Richt je energie op huiselijke bezigheden. Maak schoon, repareer, verplaats en knap op. Je hebt nu de drive om voor tien te werken. Laat je niet uit je humeur brengen of frustreren door een huisgenoot die je activiteiten niet waardeert.

WEEGSCHAAL

Haast je niet en blijf relaxed. Ontbijt goed en lees de krant. Ga vervolgens wat etalages kijken en zet op je verlanglijst wat je graag zou willen hebben. Raak niet geïrriteerd als anderen in gebreke blijven. Cultiveer goede relaties.

SCHORPIOEN

Kosmische invloed wijst erop dat er voor de middag niet veel zal gebeuren. Breng thuis zaken in orde en begeef je in een late spits, dan zul je toch tijdwinst boeken. Extra geld zorgt voor een goed gevoel over een recent besluit.

BOOGSCHUTTER

Begin de dag met ademhalingsoefeningen en een lichte training. Luister naar interessante commentaren op de radio of naar muziek. Later vandaag zal het tempo toenemen en zal aanspraak worden gemaakt op je energie.

STEENBOK

Door aandacht te besteden aan vrienden en collega’s kunnen nieuwe sociale en professionele deuren voor je opengaan. Een luisterend oor kan een enorme steun zijn voor mensen die het moeilijk hebben.

WATERMAN

Het zal vandaag niet moeilijk zijn het respect van anderen te winnen. Succes gaat gepaard met inspanning en gelukkig ben je niet te beroerd om er hard voor te werken. Sta klaar om veelbelovende kansen te grijpen.

VISSEN

Schrijf je in voor een cursus die je inzicht in de diepere zin van het leven kan vergroten. Ook het onder de knie krijgen van een nieuwe vaardigheid zal positief uitpakken. Bespreek grieven tegen geliefden later op de dag beheerst.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!