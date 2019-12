Daghoroscoop 13 december

VANDAAG JARIG

Als Boogschutter bent u niet iemand die zich aan een budget wenst te houden; u geeft uw geld graag uit. Toch is het komend jaar verstandig u op financieel gebied gedisciplineerd te gedragen en dat kunt u óók. Als u gaat investeren doet u er goed aan dat in traditionele bedrijven te doen.

RAM

U kunt door een prestatie in het verleden in de schijnwerpers terecht komen. Een collega met problemen kan zich tot u wenden voor advies en dankzij uw intuïtie zult u de situatie redelijk nauwkeurig kunnen analyseren.

STIER

Een kwestie die met uw carrière te maken heeft kan dankzij een bijeenkomst met potentiële supporters, succesvol verlopen. Overweeg ouders of een vermogend familielid te benaderen als u geld nodig hebt voor een eigen bedrijf.

TWEELINGEN

Maak u geen zorgen over het bijgeloof dat aan deze datum verbonden is. Wees verstandig en een beetje oplettend. Een zorgeloze houding kan uw reputatie schaden. Iemand kan een sterk verhaal opdissen om u iets aan te praten.

KREEFT

Werk achterstallige administratie weg, ook al hebt u daar een broertje aan dood. Uitstel maakt het alleen maar lastiger. Professioneel kan er overwerk van u worden verlangd waardoor u praktisch met uw tijd en energie moet omgaan.

LEEUW

Het lijkt vandaag nuttig om u aan te sluiten bij mensen die net zo denken als u. Een lang gekoesterd doel komt naderbij, al zult u zich wat extra inspanning moeten getroosten. Pas op als u e-mails opent van mensen die u niet kent.

MAAGD

De motieven van anderen kunnen duidelijk worden, waardoor uw zakelijk inzicht toeneemt en u een leidinggevende positie kunt innemen. Vertel anderen hoe zij hun productie kunnen vergroten, en doe dat aanmoedigend, niet kritisch.

WEEGSCHAAL

Nu de Kerstdagen naderen, kunt u zich vermoeid voelen en te maken krijgen met een mate van lethargie. Het zal dan ook moeite kosten gemotiveerd te blijven. Wanhoop niet, deze gevoelens verdwijnen binnen een paar dagen.

SCHORPIOEN

U kunt in een situatie terechtkomen die uw competitiviteit wakker schudt. U wilt dat er rekening met u wordt gehouden, maar als u overdrijft zullen anderen tegen u samenspannen. Blijf waardig en gedraag u niet wraakzuchtig.

BOOGSCHUTTER

Evenwichtigheid is van belang om veranderingen het hoofd te kunnen bieden, als ook bedreigingen binnen een zakelijk of persoonlijk partnerschap. Traag reageren zal de productiviteit beperken. Rust dit weekend uit.

STEENBOK

Terwijl u problemen in uw persoonlijk leven probeert op te lossen kunt u meer over uzelf ontdekken dan u voor mogelijk houdt. Raadpleeg iemand die u kan helpen een bepaalde kwestie in het reine te brengen. U kunt promotie maken.

WATERMAN

De kosmos kan voor verwarring en vergissingen zorgen die het moeilijk zullen maken uw werk te voltooien. Eenzaamheid kan heilzaam werken, dus zoek een plekje waar u kunt uitrusten voor het Kerstseizoen los barst.

VISSEN

Iemand raad vragen lijkt momenteel niet overbodig. Een helder antwoord zal u zelfvertrouwen geven. Een leidende rol op u nemen in een sociale of sportieve groep kan van onschatbare waarde blijken voor uw toekomst.

