Alsmaar dikker wordende kinderen... ’Ouders, doe er wat aan!’

Een schoolleider uit Rotterdam-Zuid twitterde: Vorig jaar had 25% van onze leerlingen overgewicht. Dit jaar starten we na de coronatijd met 35% overgewicht waarvan bij 15% sprake is van obesitas. Vanaf maart 3 gymlessen per week en de sportvereniging moeten missen heeft dus een flink negatief effect! Ik schrok nogal van deze cijfers. Nóg dikker? Toch heerste er in de reacties een heel ander gevoel: Men was vooral woest omdat de kinderen gewogen en gemeten waren.

Overgewicht

BMI is bullshit, en al helemaal als het over kinderen gaat, las ik. Maar ook: Wat een stigmatiserende en niet pedagogische aanpak of: Gauw stoppen met deze gevaarlijke waanzin en les gaan geven. Medische zaken horen bij een huisarts en een schoolarts! Verder was er vooral veel te doen over de privacy. Mag je kinderen wel zomaar wegen en meten? En waren de ouders wel eerst op de hoogte gesteld?

Grote zorg

Natuurlijk kunnen we de discussie aan die kant voeren. Maar laten we ook even naar de cijfers kijken. Op deze Rotterdamse school had 25% van de kinderen overgewicht. Dat is hoog als je naar het landelijk gemiddelde kijkt: in 2019 was 13,2% van de kinderen te zwaar. Dat het nu al om 35% gaat, geeft terecht reden tot grote zorg. En voor de oplossing moeten we toch écht naar de ouders kijken.

De term ’coronakilo’s’ heeft z’n plek in de Dikke van Dale in een paar maanden tijd verdiend. Niet alleen hoor je het te (on)pas, je zíet het ook. We hebben ons collectief tegoed gedaan aan vele flessen wijn (gezellig!), we deden uitgebreid aan thuisrestaurantje en daarna kon het uitbuiken op de bank (met Netflix) beginnen, want tja; de sportschool was tóch dicht. We aten onze stress weg en zagen er amper een probleem in, want ’iedereen zat immers in hetzelfde schuitje’.

Lunch

Dat onze kinderen niet ongeschonden uit deze rommelige periode zouden komen en ook zijn aangekomen, mag geen verrassing heten. De sportvelden bleven leeg, fietsen naar school was niet meer nodig en thuis verzorgden papa en mama om het leed een beetje te verzachten een extra lekkere lunch. Tussen het leren door mochten kinderen dan weer extra lang op de iPad. Zo konden papa en mama ook nog wat meters voor hun werk maken.

Verzachtende omstandigheden te over. Maar die dikke kinderen, die kunnen we niet eindeloos met fluwelen handschoentjes blijven aanpakken. En hun ouders al helemaal niet. Natuurlijk hoef je een 8-jarige niet voor de klas op een weegschaal te zetten om vervolgens hardop te concluderen dat het allemaal wel wat minder kan. Maar wegkijken is evenmin een optie. Er moet iets gebeuren, anders betalen die lieve kinderen daar over twintig jaar de - torenhoge - prijs voor.

Onmiskenbaar

De randgevolgen van corona zijn misschien verstrekkender dan het virus zelf. Leerachterstanden, sociaal isolement, faillissementen, echtscheidingen door (financiële) stress: you name it, blame it on corona en in dat rijtje hoort overgewicht onmiskenbaar thuis. Misschien heeft de Rotterdamse school het wel verkeerd aangepakt en had het allemaal wat tactischer gekund (geen idee, ik was er niet bij); er wordt tenminste wél aandacht aan besteed en dat vind ik te prijzen.

Laten we nou niet de ene pandemie inruilen voor de andere. We kunnen wel blijven wijzen naar elkaar als het gaat om verantwoordelijkheden, maar het zijn in mijn ogen vooral de ouders die er het meest aan kunnen doen. Kook gezond! Haal geen frisdrank (meer) in huis. Want nee, je troost ze niet met snoep. Ga met je kinderen naar buiten. Pak de fiets. Ga wandelen. Ga met ze voetballen. Leg die iPad - letterlijk en/of figuurlijk - buiten bereik. Geef het goede voorbeeld. Als je kind te zwaar is door een slechte leefstijl en jij laat dat gewoon gebeuren, ga je spijt krijgen. Spijt als je kind je later komt vertellen dat het diabetes heeft, bijvoorbeeld. Want tegen die tijd is het níet meer terug te draaien.