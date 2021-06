Daghoroscoop 15 juni - Wees op seksueel gebied voorzichtig, Leeuw

VANDAAG JARIG

Je leven (en niet alleen dat van jou) kan in een negatieve spiraal belanden in het laatste kwartaal van dit jaar. Dat is vervelend, maar niet bedreigend en het betreft niet je financiële situatie. Zodra je beseft wat er aan de hand is, zul je er filosofisch mee kunnen omgaan en wordt het makkelijker.

RAM

Je kunt binnen je bedrijf meer verantwoordelijkheden toegeschoven krijgen. Ook kunnen er belangrijke ontwikkelingen zijn met betrekking tot je carrière. De aanmoediging van anderen zal je sterken in je ambities. Je financiën verbeteren.

STIER

Het zal je makkelijker vallen dan je dacht om een plotselinge opdracht of taak te volbrengen. Goed nieuws zorgt voor een vrolijke stemming. Zet iets leuks op touw; dat is een kolfje naar je hand en je zult ervan genieten.

TWEELINGEN

Als zakelijke belangen goed worden behartigd, gaat het je voor de wind. Relationeel kun je echter wat in de knoop zitten. Geef gemaakte fouten toe en verontschuldig je, dan klaart de hemel meteen weer op. Wees geduldiger in vriendschap.

KREEFT

Maak kennis met buren en zorg ervoor dat winkeliers in je buurt je kennen. Door een gesprek te beginnen kan een langdurige vriendschap ontstaan en in winkels krijg je een betere service. Ouders kunnen hulp nodig hebben, bel ze voor de zekerheid.

LEEUW

Zorg voor een goede communicatie met collega’s (ook als jij de baas bent), dan zul je hen motiveren en inspireren. Laat vrienden weten dat ze op je kunnen rekenen. Wees op seksueel gebied uiterst voorzichtig met wisselende contacten.

MAAGD

Hoewel gebondenheid je een goed gevoel geeft, ben je ook graag alleen. Besef dat het voor een partner moeilijk te doorgronden is wanneer je aan wat behoefte hebt. Verbaal zul je op dreef zijn als je werkt in de journalistiek of het onderwijs.

WEEGSCHAAL

Onderbreek regelmatig je werkzaamheden, dan kun je er steeds weer fris tegenaan. Maak gebruik van onverwachte kansen. Bepaalde sociale contacten kunnen je aan het denken zetten. Onderdruk (te) scherpe kritiek.

SCHORPIOEN

In menig opzicht een veelbelovende dag. Plannen richting een doelstelling kunnen worden uitgevoerd. Rust niet op je lauweren. Combineer uitgaan met netwerken. Je kunt verliefd worden op een goede vriend(in).

BOOGSCHUTTER

Je zult nog meer je best moeten doen om vooruit te komen, maar met tact en diplomatie weet je een lastige, zakelijke situatie het hoofd te bieden. Teken een contract zodra men je een goed voorstel doet. Pas op met alcohol.

STEENBOK

Denk er nog eens over na of je een bepaalde aankoop moet doen; jij (of je partner) kan er spijt van krijgen. Laat je niet in een positie manoeuvreren om partij te kiezen als er spanningen ontstaan tussen vrienden of naasten.

WATERMAN

Je weet je ideeën goed te presenteren, maar leg je erbij neer dat het onmogelijk is het een ieder naar de zin te maken. Zoek in een eventuele partner vooral wilskracht, want daaraan wil het bij jou wel eens ontbreken.

VISSEN

Een vastberaden houding kan resulteren in een aanbod om de leiding van iets op je te nemen. Hecht niet te veel waarde aan hetgeen anderen beweren; geleuter dient tot niets. Kom verplichtingen na voor je je koffers pakt om op reis te gaan.

