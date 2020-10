Daghoroscoop 22 oktober

VANDAAG JARIG

Gebrek aan focus leidt onherroepelijk tot handhaving van de status quo. U bent en blijft tevreden en zult zich niet geroepen voelen u op glad ijs te begeven in financieel of carrière opzicht. In feite is dat goed nieuws. Goed en behoudend economisch beheer is net zo belangrijk als meer salaris.

RAM

Defensief en offensief vertoon kan zich op allerlei manieren openbaren en een eigenzinnige agenda zal boze reacties uitlokken. Tolerantie zal een uitdaging zijn voor u of iemand in uw omgeving. Diplomatie kan ver te zoeken zijn.

STIER

De neiging om meer macht en controle uit te oefenen over mensen in uw omgeving wakkert aan. Er zullen zich echter problemen voordoen als uw dictatoriale houding een permanent karakter krijgt. Met tolerantie komt u verder.

TWEELINGEN

Laat u door verantwoordelijkheden van buitenaf niet van uw eigen genoegens beroven. Een tijdje niet werken zal u een wereld van goed doen als u zich niet 100% voelt. Trek er op uit en kom tot uzelf, in het bos of op het water.

KREEFT

Mensen kunnen u lastigvallen en uw tijd opeisen. Als u openstaat voor een compromis wordt het toch een aangename dag. Ga na of u misschien betaald werk kunt doen voor een club als het lidmaatschap ervan u te duur is geworden.

LEEUW

Het gaat ten koste van uw zorgvuldig opgebouwde reputatie als u afwijkt van uw professionele imago. Zoek de middenweg tussen assertief zijn en passiviteit. Pas op voor ergernis als uw werk te veel energie onttrekt aan uw gezin.

MAAGD

Laat anderen hun zegje doen en laat een meningsverschil niet in ruzie ontaarden, want dan verliest u invloed en prestige. Een geschikt moment om u in hoger onderwijs te verdiepen, zo niet voor uzelf dan misschien voor uw kinderen.

WEEGSCHAAL

Geld kan voor onenigheid zorgen met betrekking tot een financiële meevaller of erfenis. Een ernstige kwestie kan zich openbaren als een “laatste waarschuwing” op de mat valt. Bedenk wat u kunt doen voor de kosten escaleren.

SCHORPIOEN

Uw waarde wordt niet bepaald door hetgeen u bezit. Heroverweeg uw situatie en tracht geen vorderingen te maken door het goede op te offeren om het geld. Maak de balans op van hetgeen u doet en wat u werkelijk wilt.

BOOGSCHUTTER

Ruzie op de werkvloer kan moeilijk te vermijden zijn. Iemand die pas is benoemd kan onkundig zijn van hetgeen zich afspeelt en ongevraagd een mening ventileren. Word niet boos; laat liever uw kracht zien.

STEENBOK

Een schijnbaar onschuldige actie kan een woedende reactie van uw kant uitlokken. Vraag u af waarom u zo boos wordt. Misschien ziet u uzelf aardiger dan anderen omdat u het een ieder naar de zin wilt maken, ten koste van uzelf.

WATERMAN

U zult vandaag genoeg te doen hebben en de kans is groot dat u in tijdnood komt. Onder omstandigheden dat iedereen iets van u wil kan er snel sprake zijn van korte lontjes. Tracht u te beheersen en niet al te scherp te reageren.

VISSEN

Verdiep u eens in de fouten die u in het verleden hebt gemaakt zodat u aanpassingen voor de toekomst kunt maken. De kosmos moedigt u aan te netwerken; u kunt nu een paar belangrijke nieuwe contacten leggen. Kom in actie!