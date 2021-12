Wel of geen grijze lokken? ’Ik wil natuurlijk geen grijze muis zijn’

Bij de overstap naar trendy zilveren lokken om afscheid te nemen van die eeuwige uitgroei hoeft niemand zich zorgen te maken. Grijs haar is op dit moment namelijk een van de belangrijkste modetrends, zelfs onder jongeren.

Royal grijs

De tijd dat grijs haar als ouwelijk en gedateerd gold, is definitief voorbij. Fotomodellen en jonge meiden kleuren zelfs hun haar bewust in grijze tinten, en ook de eeuwig jong ogende actrice Jane Fonda (82) is eindelijk ook om en zette al enige tijd geleden de toon.

En onlangs showde ook koningin Letizia van Spanje (49) haar natuurlijke grijze haren. Ze liet haar grijze uitgroei al een paar jaar subtiel kleuren, maar is blijkbaar het eeuwige geverf nu toch zat. De grijze accenten in het donkerbruine haar zijn steeds minder subtiel en eerlijk is eerlijk: deze look staat haar heel goed!

Tint lichter

Wie echt overweegt om ’all the way grey’ te gaan, kan het beste, zodra het weer kan, de hulp inroepen van een kapper. Want wachten totdat de uitgroei compleet is, kan wel enige tijd duren - vooral wanneer het haar wat langer is. Dat voorkomt dus dat je lang rondloopt met een haarkleur in ’wording’.

Kapper/creative director Vincent Langedijk van Rob Peetoom kappers weet daar wel raad mee en doet dit regelmatig. Volgens hem is het vooral van belang om het gehele haar eerst lichter/blonder te kleuren. „Het gevaar is dat door de grijze haargroei het totaalplaatje te gemêleerd of askleurig gaat worden. Lichte highlights zijn dan niet meer voldoende, want het grijze haar neemt de overhand. Dat is makkelijk op te lossen door een tint lichter te gaan met een verfproduct, waardoor alle peperkleurige haren iets warmer worden en de blondgrijze kleur vanzelf iets warmer wordt. Blonderen is dan dus ook geen optie meer.”

Nieuwe coupe

„Een andere mogelijkheid is om de verf uit te laten groeien en eerst de gemêleerde donkere tinten te verven: van donker naar lichter grijs dus, met donkere plukken door het haar heen tijdens de overgangsperiode. Daarbij is het ook handig om soms met een lok of een pony in een donkere tint te beginnen om de eerste uitgroei te verbloemen.

Het moet er in ieder geval altijd verzorgd uitzien, zodat het niet lijkt alsof er niets gedaan is aan het haar en het rommelig oogt. Kiezen voor een uitgesproken, nieuwe coupe is dan ook een optie, dan sla je namelijk twee vliegen in één klap. Erg mooi is het bijvoorbeeld om halflang haar te kortwieken tot een rechte of ronde grijze boblijn, die doorgaans ook een stuk jeugdiger oogt.”

Oudroze

De variant van het geleidelijk grijs worden met tussentijdse haarspoelingen is ook een milde overgangsperiode, weet Vincent. „Dan kies je voor een tijdelijke, uitwasbare spray of een spoeling die eigenlijk niks doet met je natuurlijke kleur.

Op die manier voorkom je wel een enorme ’landingsbaan’ als uitgroei, maar het is lang nog niet zo definitief als de boel helemaal grijs verven. Oudroze of lila als tint is ook een optie om de grijze boel een beetje af te leiden. Je kunt dan tegelijkertijd het haar rondom het gezicht al een stukje korter laten knippen om van de uitgroei af te zijn.”

Weg terug

Niets doen en de boel gewoon vanzelf uit laten groeien is uiteraard ook een optie, maar de kans op een flinke landingsbaan als uitgroei is enorm als er nog veel donker haar aanwezig is. Dat ziet er meestal niet heel verzorgd uit en ’verraadt’ ook meteen dat het grijze haar in aantocht is. Vaak is dit nog wel een optie bij korter haar, bijvoorbeeld als je van blondine naar asgrijze blondine gaat, dan valt het ook niet zo heel erg op.

Vincent: „Maar gemiddeld duurt het circa een half jaar om van blond naar grijs te gaan en zelfs ruim negen maanden om van donker naar grijs te gaan, dus dat moet je er wel voor overhebben.” Dus voor de echte durfals onder ons die graag rigoreus te werk gaan: knip je haar in één keer kort, want dan kan het natuurlijk grijze haar snel samensmelten.

En mocht die nieuwe grijze coupe nou toch niet zo goed bevallen, dan is er altijd een weg terug. Weer in de natuurlijke kleur verven kan, en werken met lowlights is ook een optie, vooral donkere tinten zijn goed haalbaar.

Felle kleuren

Als het haar eenmaal een mooie grijze kleur heeft, is dat soms nog niet genoeg. Ook de make-up moet aangepast worden, want de huid wordt iets fletser als je grijze lokken hebt. Dus je kunt wel wat meer kleur op de lippen en wangen hebben.

Het kan ook zijn dat de wenkbrauwen iets donkerder mogen worden aangezet als statement, of met een wenkbrauwverf kunnen worden gekleurd. En ook het kijken naar de kleding is een goede optie; het kan gebeuren dat felle kleuren nu ineens veel beter uitkomen.

Een heel nieuwe garderobe aanschaffen is gelukkig ook weer niet nodig, je kunt prima werken met een paar basisitems en bijvoorbeeld met opvallende accessoires en shawls. Daarnaast kan ook blijken dat zilveren sieraden veel beter bij het koele, grijze haar passen dan de gouden sieraden, die beter aansluiten bij warmere haartinten.

Zilvershampoo

Ook de verzorging van grijs haar is een tikkeltje anders. Zilvershampoo/lila shampoo of een speciale kleurshampoo voor grijs haar is gewenst, want dat houdt het haar natuurlijk grijs zonder dat het gelig van kleur wordt. Grijs haar bevat daarnaast minder vocht en is wat stugger, dus een extra voedend masker op z’n tijd is - net als een anti-pluis product en een beschermer tijdens het föhnen - een echte must!

