’Pas op mijn 55ste ontdekte ik dat ik een vrouw ben’

Onzichtbaar

Begin 2017, bijna 55 jaar oud, ontdekte ik dat ik een vrouw was. Ik had dat, ook voor mezelf, heel lang verstopt gehouden. Ik leerde al vroeg dat ’anders zijn’ een reden is om gepest en buitengesloten te worden. Ik heb mijn leven lang mezelf onzichtbaar gemaakt. En uiteindelijk groeide ik ernaartoe om mezelf te kunnen zijn.

Het eerste rokje dat ik kocht durfde ik nog niet aan. Het bleef een jaar in de kast liggen. Toen ik het lef had om ook dit rokje te dragen, kreeg ik direct commentaar dat dat op mijn leeftijd niet meer kon. Dus plaatste ik een uitdagende tweet.

Honderden reacties

Ik heb me te lang op de kop laten zitten door wat wel en niet kon. Ik plaatste de tweet, omdat ik trots was dat ik me nu niets meer aantrek van wat mensen over me zeggen, niet eens zozeer omdat ik mezelf wilde showen. Ik kreeg honderden fijne reacties. En weer waren er een paar mensen die het nodig vonden om commentaar te geven.

Weet je, ik trek dit rokje aan omdat ik het leuk vind, niet omdat ik er als 20-jarige uit wil zien. Ik vind het helemaal prima om er als 58-jarige uit te zien. Ik zit ook niet te wachten op complimentjes van mannen. Ik vind fijne reacties van vrouwen leuker. Ik plaats een selfie omdat ik mezelf wil vieren. Als je niet mee wil vieren, heb je ook niets te zoeken op mijn feestje.