’Wij schelen meer dan dertig jaar’

Mijn eerste indruk van James was: gewoon een leuke jongen met wie ik muziek maakte op de Bahama’s, waar ik destijds woonde. Mijn huwelijk was al jaren slecht en James bleek de spreekwoordelijke ‘druppel’. We voerden diepe gesprekken en zijn positiviteit gaf me kriebels. Uiteindelijk ging ik scheiden en twee jaar later was ik hertrouwd met James. Dat had ik zelf ook nooit kunnen bedenken. De grootste misvatting over onze relatie? Dat het hem om een verblijfsvergunning ging. Onzin, ik had hém juist nodig omdat ik op de Bahama’s wilde blijven. Nu wonen we in Nederland en werkt James als operator. Hier waren de reacties heel verdeeld. James is jonger dan mijn kinderen; dat was en is weleens lastig.

Foto’s

Hij was 19 toen ik hem leerde kennen, maar ik was totaal niet bezig met zijn leeftijd. Nu zie ik het pas: op foto’s van toen is hij net een puppy. De vervelendste reacties komen van jonge vrouwen; die vinden het maar vies. Hypocriet, want een oudere man met een groen blaadje wordt juist op de schouders geslagen: ‘Goed gedaan, man!’ Ons staren ze aan als we samen dansen. Dat doen we daarom ook minder; ik voel me te opgelaten. Al moet ik ook zeggen dat ik om twee uur ’s nachts wel naar huis wil, terwijl James liever doorgaat tot de zon opkomt. Dan lig ik wakker, net als vroeger bij mijn kinderen. Maar dat zijn niet de lastige dingen. Zijn kinderwens is dat wel. Soms denk ik: moet ik hem laten gaan? Ben ik niet egoïstisch? Maar James wil helemaal niet bij mij weg. Mocht mij ooit iets overkomen, dan wens ik hem een jongere vrouw en een gezin toe. Maar voor nu maken we elkaar elke dag heel gelukkig.”

