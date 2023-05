Daghoroscoop 22 mei - Sterrenbeeld Schorpioen: Een geheimzinnige dag!

VANDAAG JARIG

Jouw toekomstbeeld ziet er veranderlijk uit: drie belangrijke planeten zenden afwijkende signalen uit en dat is hoogst ongebruikelijk. Het duidt erop dat er veel gaat veranderen in de wereld om je heen en voor jou persoonlijk. De stukken op jouw schaakbord gaan afwijkende posities innemen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD RAM

Trek tijd uit voor verwanten en laat hen weten hoezeer jij hun steun op prijs stelt. Laat je niet overhalen meer verantwoordelijkheden of taken op je te nemen. Zeg rustig dat het zo wel mooi is als je vindt dat jij meer dan voldoende doet.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STIER

Er kan zich binnen de familie of thuis iets belangrijks voordoen. Het kan leiden tot een beter begrip van iemand die je dierbaar is. Neem de tijd om naar een oudere te luisteren. Haal uiterlijke schijn en realiteit niet door elkaar.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD TWEELINGEN

De nadruk kan op jouw communicatie en taalvaardigheid komen te liggen. Ontwikkel dit talent. Een gunstig moment om te kopen of te verkopen, maar pas op als er sprake is van projectontwikkeling. Blijf ver van grootschalige transacties.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD KREEFT

Woon een bijzondere bijeenkomst bij. Wat het onderwerp of de context ook is, zorg dat jij goed op de hoogte bent en blijft. Steek jouw kop niet in het zand; draag ideeën aan en geef je mening, ook als die niet populair is.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD LEEUW

Begin met vertrouwen aan de nieuwe werkweek. Gebruik jouw speciale talent en vaardigheden om verbeteringen aan te brengen in je werkomgeving. Toon initiatief en benader jouw werk vernieuwend. Je zult er om geprezen worden.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD MAAGD

Een ingewikkeld probleem kan je het gevoel bezorgen tegen een muur aan te lopen. Reken er niet op dat je een makkelijke oplossing zult vinden. Gooi de handdoek echter niet in de ring. De kosmos belooft een streep zonlicht tussen de wolken.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Wees blij als je mag werken en geef een maandagochtend humeur geen kans. Kom in actie als je droomt van een exotische vakantie. Begin nu niet aan een nieuwe romance; tenzij je genoegen neemt met een kortstondige relatie.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD SCHORPIOEN

De dag heeft iets geheimzinnigs. Er lijkt sprake van symbolisch geluk of een voorbestemde gebeurtenis. Niets is vanzelfsprekend of aan het lot te danken. Je kunt indruk maken op leidinggevenden; er zit misschien promotie in het vat.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Reken niet op een vlot begin van de week; je kunt met fouten in jouw eigen werk of in dat van anderen worden geconfronteerd. Bekijk jouw romantische leven eens nader; alsook de mate waarin je gebruik maakt van jouw creativiteit.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STEENBOK

Je kunt te maken krijgen met extra onkosten of een niet afgeloste schuld. Versnipper jouw energie niet; doe gewoon wat gedaan moet worden. Benader voor een complex probleem een deskundige en modder er niet zelf mee door.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WATERMAN

Voer noodzakelijke veranderingen door zodat je de juiste richting kunt inslaan om een doel te bereiken of een droom te vervullen. Ga met mensen in zee die deskundiger zijn dan jijzelf en probeer van hen iets op te steken.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD VISSEN

Druk, druk, druk lijkt het motto vandaag. Wikkel af wat zich de afgelopen tijd heeft opgestapeld. Spiegel je aan energieke mensen die initiatieven ontwikkelen. Doe ook wat de baas vraagt en reageer prompt op wensen van klanten.

