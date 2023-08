Praat mee: Moeten leraren weer fulltime voor de klas staan?

Er zijn te weinig leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Dat meldt de Rijksoverheid op haar website. Alleen al op basisscholen zijn er naar schatting zo’n 9.700 open plekken.

Het tekort wordt veroorzaakt door krapte op de arbeidsmarkt, veel oudere leraren die met pensioen gaan en het feit dat er simpelweg niet genoeg leraren bijkomen. Dit schooljaar begint één op de negen kinderen daarom zonder leraar.

Vierdaagse schoolweek

Scholen zetten momenteel noodoplossingen in om leerlingen toch van alle lesstof te voorzien. Zo worden klassen samengevoegd en is er op sommige locaties zelfs sprake van een vierdaagse schoolweek. „Maar daar wordt het lerarentekort niet kleiner van,” zegt een woordvoerster van de AOb tegen Nu.nl. „Dat zijn noodgrepen van scholen die hun rooster rond moeten krijgen. Geen langetermijnoplossingen.”

Volgens haar is het noodzakelijk dat de overheid ingrijpt, bijvoorbeeld in de vorm van hogere salarissen. Alleen dan kan de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd worden. Een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs laat echter weten dat dat niet zo eenvoudig is. „Het is een probleem van de lange termijn,” stelt hij. „Dat los je niet even in de zomervakantie op.”

Onbevoegden

Eerder werd het ’Noodplan Lerarentekort’ al ingevoerd in Amsterdam. Dat is een tijdelijke oplossing waarbij er met enige regelmaat onbevoegde professionals voor de klas staan in plaats van geschoolde leerkrachten. Voorbeelden zijn kunstenaars, accountants of musici die vakken voor hun rekening nemen die aansluiten bij hun specialisatie.

Thijs Roovers, dagelijks bestuurder van het AOb, liet destijds aan RTL Nieuws weten niet achter deze ontwikkeling te staan: „Onderwijs is niet het geven van losse vakken, maar onderwijs is een totaalpakket. Op de basisschool leer je met elkaar omgaan en dat doe je de hele dag. Dat moet je laten begeleiden door een professional, door een bevoegde.”

Niet meer fulltime

Inmiddels wordt deze maatregel ook buiten de hoofdstad ingezet. Zo hanteert een basisschool in het Brabantse Sint Agatha een nieuw rooster waarbij gastdocenten worden ingezet en onderwijsassistenten de lunch begeleiden. Daarbij wordt er op drie dagen wat langer les gegeven en zijn leerlingen op woensdag- en vrijdagmiddag vrij.

„Ik kom bijna geen jonge leraar tegen die fulltime wil werken, dus daar moet je iets mee,” legt directeur Danielle Andrien uit aan Nu.nl. „We zijn op zoek gegaan naar een manier om het onderwijs zo in te richten dat je leraren kan behouden en de onderwijskwaliteit op peil weet te houden.”

Andrien geeft aan dat er wel wat weerstand van ouders kwam. „Sommigen noemen het een lang weekend, anderen waren juist geschrokken dat ze hun schema moeten omgooien. Logisch, maar uiteindelijk kon iedereen het regelen. Als je maar duidelijk bent in de communicatie en het niet van de ene op de andere week invoert.”

