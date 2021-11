Daghoroscoop 20 november - Wees duidelijk en eerlijk, Ram

VANDAAG JARIG

Door Saturnus die sinds dit jaar een belangrijke rol speelt in jouw horoscoop heb je de neiging je gevoelens te onderdrukken. Je voelt je niet op je gemak met het uiten van emoties en dus veeg je ze weg. Dat kan niet eeuwig goed gaan want dan kook je over. Zoek een veilige uitlaatklep.

ZONDAG JARIG

Doe naasten niet nodeloos pijn door te zwijgen over zaken die je ter harte gaan. Probeer, ook als het tegenzit, negatieve emoties om te zetten in iets constructiefs en positiefs. Mediteren, bidden, kan daarbij helpen. Het wordt je uitdaging om met instabiliteit in je liefdesleven volwassen om te gaan.

RAM

Begin met een gezond ontbijt als er veel werk verzet moet worden in weinig tijd. Er kan heel wat afhangen van de manier waarop een discussie wordt gevoerd. Wees duidelijk en eerlijk, maar ook vriendelijk en blijf tactvol.

STIER

Je kunt het gevoel hebben dat je niet precies weet wat zich om je heen afspeelt en het beste wat je kunt doen is: achterover leunen en rustig luisteren. Verspil geen tijd aan zaken die geen bevrediging schenken.

TWEELINGEN

Maak plannen voor activiteiten in de open lucht, in je eentje of met familieleden. Ga naar een plek waar je onbereikbaar bent en zet de geest aan het werk. Probeer dit weekend in een paar zaken klaarheid te brengen.

KREEFT

Vrienden en familie vormen dit weekend geen goede mix. Houd hen apart. Niet dat er sprake hoeft te zijn van confrontaties of problemen, maar het is soms een mismatch en daar valt weinig aan te veranderen.

LEEUW

Luister niet naar nonchalante reacties en onnadenkende opvattingen. Waarschijnlijk weten mensen niet hoe je over zaken denkt en het beste kun je dat zo laten. Haal de schouders op als iemand je verbaal probeert onderuit te halen.

MAAGD

Geen geschikt moment om te verbroederen met mensen die voor je werken of om mensen tot elkaar te brengen die daar geen zin in hebben. Breng je tijd met naasten door. Sportieve Maagden kunnen zich naar hartenlust uitsloven.

WEEGSCHAAL

Zaken kunnen je verwijderen van huis en gezin. Dat kan degene die op je aanwezigheid rekenen verwarren. Blijf met hen in contact. Volg je een cursus dan zullen zij zich erbij moeten neerleggen dat je weinig tijd hebt.

SCHORPIOEN

Nerveuze spanning die het je moeilijk maakt redelijk te reageren is waarschijnlijk het gevolg van het feit dat je te veel aan je hoofd hebt. Probeer je werk of een deel ervan te delegeren. Tracht ook te relaxen.

BOOGSCHUTTER

Als je behoefte hebt aan gezelschap kan het onduidelijk zijn wie dat moet zijn. Laat een ander eens voor jou beslissen en kom niet in opstand als diegene niet raadt waar je voorkeur naar uitgaat of waarnaar je verlangt.

STEENBOK

Je bent dynamisch en energiek en zult meer dan anders aan het woord zijn. Je kunt je scherper uitlaten dan gewenst en dat zal negatieve gevolgen hebben. Beheers je. Zie onheus gedrag van anderen door de vingers.

WATERMAN

Je kunt spraakzamer zijn dan gebruikelijk en assertief waardoor gesprekken kunnen verkillen. Denk na voor je spreekt anders kunnen je een paar stommiteiten ontglippen. Vertel geen vertrouwelijkheden van anderen verder.

VISSEN

Je kunt dit weekend belangrijke besluiten nemen en daar ook naar handelen. Blijf dichtbij huis, tel je zegeningen en wees tevreden. Bespreek doelstellingen voor de lange termijn met iemand die je kunt vertrouwen.

