De doorgedraaide ex en zijn wanhoopspogingen

Waar je door de één maximaal wordt geghost, kom je van bepaalde types van je lang-zal-ze-leven niet af. Iedereen heeft eens in zijn leven wel zo’n gekke ex, die langzaam verandert in een zieke stalker. Je denkt na jullie laatste grown-up break-up gesprek eerst: ’Fijn dat het op een volwassen manier hebben kunnen beëindigen.’ Maar dan begint het pas.

Oude sok

Hoewel Tommy en ik hebben afgesproken geen contact meer te hebben, komt-ie na een week toch nog met een appje over een oude sok die hij onder het bed heeft gevonden. Tenzij er een paar honderdjes in zitten, hoef je me daar écht niet voor te contacten, vriend. Ik reageer zo kortaf mogelijk, maar mijn ’Die mag je weggooien’s voor hem alle reden om zich aan me vast te klampen en een gesprekje te voeren. „Hoe gaat het nu met je?” Hmm... ik had toch duidelijk aangegeven geen contact meer te willen. Uit beleefdheid reageer ik met een „Prima hoor. Hoop met jou ook alles oké.” (Geen vraagteken!). Terwijl ik uit de tekstjes op zijn Whatsapp-profielstatus al lang kan uitmaken dat de beste man op instorten staat. Kanye kaliber.

Monoloog na de maaltijd

Uit het niets volgt een monoloog van heb ik jou daar. Tommy heeft met zijn ouders en vrienden gesproken en snapt nu veel beter hoe ik de dingen destijds zag. „Ik heb zoveel nieuwe inzichten nu. We hebben zo veel goeds. Dat wil ik niet zo maar weggooien. Ik wil er echt alles aan doen om het te laten werken.” Enzovoorts enzovoorts. Mosterd na de maaltijd at it’s finest.

Nee is nee

„Het is uit. We hebben het eindeloos vaak geprobeerd. Zet ons uit je hoofd”, probeer ik bot doch beleefd. „Ik heb nog wel dat weekendje naar de Ardennen geboekt hè”, gaat Tom verder. „Daar kunnen we toch nog wel heen samen. Gewoon als vrienden.” „Nee, dat gaan we ook niet doen. Dan begint alles weer van voor af aan. Wat kostte het? Ik betaal je de helft wel, maar ik ga niet mee.” Het kan me niet schelen wat het me kost om me hier uit te kopen, een verstoorde piece of mind is het in ieder geval niet meer waard.

Chanteer me

Ik vertelde al eens hoe ik werd gechanteerd met mijn eigen designeroorbellen, nou Tommy kon er ook wat van. Na nog paar dagen heeft ’ie een diepvriesbakje van mij gevonden en weer wat later stuurt hij me een concertdatum door van Burna Boy met de boodschap „Ik heb twee kaartjes voor de gouden tribune.” Potver! Daar wilde ik al heel lang heen, maar hell no dat ik nog ooit iets met hem onderneem. Exen zijn exen om een hele goede reden en we weten allemaal hoe ik over vriendschappen tussen exen denk.

Eindelijk rust?

„Sorry, maar we hebben ’geen contact’ afgesproken en je appt me nu alweer wekenlang met van alles. Ik ga je toch blokkeren”, stuur ik. Het houdt een keer op. Tommy stemt in, ik gooi ’m zowel op social media als op Whatsapp en SMS ’op de block’ en het is een poos heerlijk rustig. Tot ik opeens dm’s krijg van een account dat ik niet ken. In de berichten staat niets behalve zijn accountnaam „@mistertommy83” Och jee… *Blokkeert account*

Spotify gekaapt

Terwijl ik onderweg naar mijn werk heerlijk aan het meeblèrren ben met Beyoncé’s nieuwe album wordt prompt mijn Spotify account gekaapt en krijg ik het ene na het andere romantische nummer voor mijn kiezen. ’Get you back’, When I was your man’, ’Heartbreak on a full moon’, als Tom niet kan appen, zet hij zijn boodschap wel in ’de wachtrij’ van mijn Spotify playlist.

ING Love Language

Daar stopte Tommy’s contactpogingen echter niet. Dus nadat ik hem ook van Spotify had afgeknald, ontvang ik ineens een bedrag op mijn rekening van een trui die ik ooit had voorgeschoten. En voor het gemak benutte hij de volle 140 mededeling tekens op ING om me nog maar eens gouden bergen te beloven. Daarna nog 2 keer €0,01 met in het tekstbalkje: „Jij bent het beste dat me ooit is overkomen” en „Ik mis je.” Wie heeft er dating apps nodig als je je grote liefde via internetbankieren kunt heroveren?

Maak me jaloers

Toms trucendoos bleek nóg niet leeg. Na nog altijd geen respons van mijn kant begon hij te communiceren via de profielfoto’s op zijn Ruzzle (een appspelletje dat we voorheen samen speelden)-account. Eerst sexy daarna intens verdrietig; deze man ging à la Kanye nog altijd alle kanten op. Alles op alles om nog maar iéts van een reactie uit te lokken

Volgende zet

Vijftig jaar geleden kon je een brief schrijven of steentjes tegen iemands raam gooien. Wie had gedacht dat de taal van de liefde nu zo onuitstaanbaar onuitputtelijk zou zijn. Ik geef mensen misschien vaak te veel kansen, maar Tom staat zo ver in de min daar komt hij van zijn levensdagen niet meer uit. Benieuwd of er nog een kanaal is dat hij over het hoofd gezien heeft. Maar hoe hij zijn boodschap ook verpakt, deze meid blijft in haar tent.

Namen in dit artikel zijn gefingeerd

