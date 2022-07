Vakantiestress: hoe pak ik die koffer in?!

„Slechts 20 kilo mee mogen nemen om je leukste IK te showen op vakantie is voor mij al jarenlang een uitdaging. Daar waar je thuis lekker je kasten door kunt lopen en last minute nog iets leuks toevoegt aan een outfit, moet je het eenmaal op vakantie doen met de spullen die je hebt ingepakt. En vaak zijn dat (in de haast uiteraard) niet de beste items.

Soms ga ik op safe en kies ik voor ‘veilige’ items, dat wil zeggen: kleding die ik al door en door ken. Maar een andere keer kies ik voor net aangeschafte kleren/schoenen en dan kan het wel eens misgaan. Dan blijkt dat leuke tuniekje toch net iets te strak te zitten bij de borst of iets te wijd in de taille en blijft het in de koffer zitten. Weg outfit!

De kunst is dus om een middenweg te kiezen en bekende favoriete kleding te mixen met de nieuwkomers. Het is wel handig om dit vooraf even door te passen, zoveel tijd neemt dat niet in beslag. Meestal leg ik een paar dagen ervoor al wat ‘uitverkorenen’ in de koffer, zodat ik ook zie of het kleurenpalet klopt.

Lila handtas

Het is namelijk fijn als het geen ‘allegaartje’ gaat worden. Een keuze maken voor kleuren geeft houvast. Mijn geheim? Ik ga deze week op vakantie en heb mijn nagels met gellak laten lakken in de salon van mijn vriendin Marie. Spontaan kies ik daar een kleur, lila it is deze keer, en dan borduur ik daar op voort. Mijn lila handtas - in handig maar niet al te groot formaat - staat al naast de koffer, mijn slippertjes voor een avondje uit met lila bloemen erop, een lila omslagdoek voor koudere avonden. Nu nog lila en/of gouden accessoires mixen en ik zit altijd goed.

Uiteraard mix en match ik dit naar hartenlust met items in het knalroze, wit, groen (mooi met lila!), turquoise en zwart. Oranje, rood en geel blijven thuis, hoe jammer dat ook is voor de oranje zijden tuniek van Max Mara. Meer geluk heeft de enkellange beachjurk van het net door mij ontdekte merk Holi, dat wel de juiste tinten heeft, net als de vollant tuniek van dit merk met paarse/lila en groentinten.

Fijn dat deze items ook van puur katoen zijn, want ze wegen bijna niks en stralen toch veel grandeur uit. En een kreukje hier en daar kunnen ze hebben, ook niet geheel onbelangrijk. De diepblauwe kanten top van Ani Ani, eigenlijk voor over het badpak, krijgt uiteraard ook een go, want deze doet het ook goed op een witte broek tijdens een avondje uit. Uiteindelijk heb ik het voor elkaar: met vier broeken, twee jurken en zeven tops kan ik 10 dagen steeds weer iets anders aan door het met elkaar te combineren.

De schoenen zijn nog een ding - minimaal 4 paar gaan er mee, een maximum heb ik nog niet gesteld. Doorgaans draag ik de zware gympen onderweg, slippertjes en sandalen gaan mee in de koffer. Mijn goudkleurige espadrilles met praktische sleehak staan bovenaan, want die passen echt overal bij. Hakken blijven dus gewoon lekker thuis.

Kreukvrij

Nu dat is gefikst, zijn er gelukkig nog wat handige tips en tricks, waardoor de koffer net iets groter lijkt te zijn of de spullen gladjes aankomen. Een overhemd of blouse kreukvrij vervoeren? Leg deze op een handdoek die je oprolt met het shirt erin. Ook geen kreukels krijg je in de kleren als je tussen elk kledingstuk een dunne plastic zak legt. Nog een tip: rol kleding stevig op en vouw het niet, dat scheelt ook aanzienlijk.

Ruimte bespaar je door sokken en ondergoed in de schoenen te stoppen en beha’s op elkaar te leggen. Een douchekapje over de schoenen neemt ook minder ruimte in dan een plastic zak. Zware spullen zoals de toilettas (of skip die en doe alles in een afsluitbaar plastic zakje) en schoenen leg je beneden in de koffer, vlakbij de wielen, de lichtere spullen bovenop.

Oogt de kleding toch wat rommelig na de reis? Hang het kledingstuk dan aan een hanger bij de douche en zet deze op heet water aan zodat het als het ware ‘stoomt’. Een handstomer meenemen als je met de auto reist is natuurlijk ook een optie, want deze is ongeveer net zo groot als een föhn. Daarover gesproken: met de föhn kun je ook licht gekreukte items in orde brengen.

Checklist

Tot slot nog een paar handige weetjes. Een inpaklijst lijkt misschien niet nodig, maar je ziet al snel spullen over het hoofd, dus als checklist is dit echt handig. Zo heb ik bijvoorbeeld zelf een keer een week de telefoonoplader van mijn reisgnoten moeten lenen omdat ik die vergeten was en er geen geschikt exemplaar te koop was in het buitenland.

Losse draden van stekkers stop ik overigens overzichtelijk in een lege brillenhoes of in een plastic dichtritszakje. Handdoeken neem ik zo min mogelijk mee, want daarvoor neem ik liever extra kleding mee. Tegenwoordig zijn er geperste handdoeken in de vorm van een schijfje die pas opwellen als je ze in het water legt. Handig!

Datzelfde geldt voor mini-beauty verpakkingen voor als je een paar dagen weg bent. Kan mee in de handbagage en is wel zo praktisch en navulbaar, dus ook goed voor het milieu. En handdoeken huren op de reisbestemming is natuurlijk ook prima! Een dunne katoenen waszak gaat bij mij altijd mee voor de vuile was, zodat dit niet in aanraking komt met de ‘verse’spullen.

Extra tip: neem vooral niet te veel spullen mee, want je zeult je rot voor niks. Als ik iets heb geleerd van het vele reizen is het dat wel. De helft van de ingepakte items is bij thuiskomst nog onaangeraakt, dus dat spreekt boekdelen. En zoals gezegd: als de items bij elkaar passen en je veel kunt mixen en matchen, komt het altijd goed. Voor laagjeskleding kiezen is ook een prima truc, zo kun je bijvoorbeeld met veel items aan gaan vliegen, zodat je een regenjas/cape en stevige schoenen alvast maar mee hebt en niet in de koffer hoeft te stoppen.”

