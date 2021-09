Anne-Claire (26) was jaren ziek door haar borstimplantaten: ’Ik doe dit nooit meer’

Binnenland

Neushoornvrouw schrikt zo van nieuw mannetje in dierenpark, dat ze verdrinkt

In dierenpark Wildlands in Emmen is donderdagochtend een neushoornvrouw, genaamd Elena, verdronken. De tragische gebeurtenis ontstond toen een nieuw neushoornmannetje, Limpopo, met haar kennis wilde maken. Dat meldt het dierenpark op Facebook.