Bakken met de Airfryer: Taart!

Mimi Chen: „Tarta de Santiago is mijn lievelingsrecept uit mijn favoriete vakantieland Spanje is ook nog eens glutenvrij. Als dessert is dit ideaal te serveren met een bolletje vanille-ijs en koekjes van gedroogde sinaasappel.”

Ingrediënten (voor 8 stuks):

~ 200 g amandelmeel

~ 200 g witte basterdsuiker

~ 4 eieren

~ 1 sinaasappel

~ rasp van 1 citroen

~ 1 el poedersuiker

~ bak vanille-ijs

~ verse munt

Verder nodig:

~ mixer

~ 8 kleine taartvormpjes van 10 cm

~ Philips Airfryer XXL

~ Philips Lichte Snack accessoire HD9954/00

Bereidingswijze:

Stap 1

Bekijk ook: Zo maak je de lekkerste oliebollen uit de airfryer

Snijd de sinaasappel in zeer dunne plakjes. Snijd deze voor de helft in en draai hier koekjes van. Zet ze in de Airfryer Mand met Philips Airfryer Lichte Snack accessoire. Dit kun je ook ruim van tevoren doen. Droog ze tot krokante sinaasappelkoekjes in 45 minuten op 100 °C. Zet ze even apart.

Stap 2

Mix tussendoor de witte basterdsuiker, eieren en rasp van de citroen op hoge snelheid tot een luchtig beslag, totdat de inhoud ongeveer is verdubbeld.

Stap 3

Spatel het amandelmeel voorzichtig door het beslag tot het volledig is opgenomen.

Stap 4

Vet 8 kleine muffinvormpjes in en voeg het beslag toe tot ze tot ¾ vol zitten.

Stap 5

Bak de amandeltaartjes in de Airfryer in 16 minuten af op 180 °C.

Stap 6

Laat de taartjes afkoelen en bestrooi met poedersuiker - bijvoorbeeld met een taartraster - om er een mooi patroon in te krijgen.

Stap 7

Serveer de taartjes met de sinaasappelkoekjes en een bolletje vanille-ijs en wat verse munt.