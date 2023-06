Miloe kwam zichzelf tegen bij de opvoeding: ’Ik had eerder aan de bel willen trekken’

Een dwars kind dat niet wil opschieten, je met geen mogelijkheid in een autostoeltje krijgt en overal tegen in gaat: schrijfster Miloe van Beek weet er alles van. In haar boek Doorbreek de cirkel, Waarom opvoeden over jezelf gaat, beschrijft ze hoe ze zichzelf tegenkwam bij de opvoeding van haar zoon. „Ik wist niet wat ik met z’n emoties aan moest.”

Als Miloe van Beek nu naar haar zoon kijkt, ziet ze een voorbeeldige puber die zijn eigen koers vaart. Ⓒ Martine de Jongh