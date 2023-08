Praat mee: Zou jij je tiener tracken?

De Vlaamse krant De Standaard meldt dat steeds meer ouders hun kinderen tracken met mobiele apps als FamiSafe, Find My Kids en Glympse. Die apps tonen precies waar het kind zich op dat moment bevindt. Cijfers van het Electronic Commerce Platform (ECP) tonen aan dat dat ook in Nederland het geval is: één op de vijf ouders gebruikte in 2019 een dergelijke gps-functie op hun telefoon.

Veiligheid

De veranderende samenleving speelt daarbij een rol, stelt Maike Kooijmans. Als docent ’Opvoeden voor de Toekomst’ wijst ze naar het drukke verkeer en ouders die tegenwoordig vaak allebei werken, waardoor kinderen vaker zelfstandig tijd doorbrengen. „Technologische mogelijkheden voelen veilig voor ouders”, zegt ze tegen de NOS.

De politie geeft in gesprek met De Telegraaf aan dat er echter geen sprake is van een algemeen advies. „Veiligheid gaat bij ons voor alles. Maar het al dan niet uitrusten van je kind met een zender is een individuele keuze waarin we ons als politie niet mengen”, aldus een woordvoerder.

Leren van fouten

Pedagoog Herald Hofmeijer laat aan De Telegraaf weten geen fan te zijn van zulke controle. „Het continu kunnen bespieden van het doen en laten ontneemt een jongere de ruimte om te experimenteren. Afspraken over de buurt waarin ze mogen spelen en hierin af en toe fouten maken, hoort bij het opgroeien. We leren tenslotte van onze fouten. Wie bij elke verkeerde stap onmiddellijk vermanend wordt gebeld, ontwikkelt geen vermogen om zelf afwegingen te maken”, is zijn commentaar.

Daarnaast kunnen track-apps volgens hem tot schijnveiligheid leiden. „Het idee kan ontstaan dat ouders niet meer zo hoeven op te letten omdat de tracker voldoende veiligheid geeft. Maar bij een verdrinking helpt dit systeem niet.”

Overleg

Na een rondvraag bij ouders en deskundigen concludeert De Standaard dat het tracken van je kind een goede stap kan zijn, zolang het kind hiervan op de hoogte is en het in overleg wordt bepaald. „Durf de maatregelen op gezette tijden te herevalueren en af te bouwen waar nodig”, luidt het artikel. „Zolang veiligheid het hoofdmotief is, kan het een hulp zijn. Anders begin je er beter niet aan.”

Praat mee

Wat vind jij? Track jij je kind of overweeg je om dat te doen? Of waag jij je daar met het oog op privacy liever niet aan? Laat het ons weten, deel jouw ervaring(en) en praat mee via onze Facebookpagina!

Reacties op Twitter

Klaske vindt dat ouders hun kinderen meer moeten vertrouwen.

Jaimie trackt haar kinderen.

Hermine spreekt, net als Hofmeije van schijnveiligheid.

Timothy heeft medelijk met de jeugd van tegenwoordig.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.