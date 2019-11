Maaike (41) kreeg iets in haar drankje en werd verkracht

Maaike benaderde ons naar aanleiding van het verhaal van Rebecca van Gemert die twee keer werd verkracht in Amerika: „Ik wil mijn verhaal vertellen omdat dit niet alleen in Amerika gebeurt, maar ook hier. Ik wil dat vrouwen alert zijn. Iedereen kan slachtoffer worden. Zelfs als je 40-plus bent en moeder van drie.”

ADE

„Het is voor veel vrouwen – ook voor mij – hun ergste nachtmerrie, die in oktober dit jaar op het dancefestival ADE voor mij werkelijkheid werd. Ik ga al uit sinds mijn zestiende. Nooit is er iets gebeurd. Dan ben je in de veertig en ga je met een vriendin naar een feest in een hotel en ben jij ineens het slachtoffer.”

Politie

„De zaak loopt nog. De dader is gearresteerd geweest en hangende het onderzoek vrijgelaten. Ik heb vlak na het gebeuren aangifte gedaan. Hij had mijn nummer. Kennelijk had ik dat gegeven en hij had mij een WhatsApp gestuurd. Daardoor had ik zijn foto.

Dat, in combinatie met het nummer van de hotelkamer, was voor de politie voldoende om hem op te pakken. Daarbij had ik een fikse blauwe plek op mijn borst en er was dna van hem op mijn lichaam aanwezig. Hij heeft gezegd dat het vrijwillige seks was omdat ik nooit ’nee’ heb gezegd. Geen wonder, ik was helemaal out.”

Niet naïef

„Ik ben goed opgeleid, heb een goede baan. Woon in een grote stad. Ik ben volstrekt niet naïef. Toen ik met een kennis ging stappen, was ik echter niet voldoende op mijn hoede toen ik van iemand een gin-tonic kreeg aangeboden. Deze man had een fles gin op zo’n privétafel met blikjes tonic eromheen.

Ik weet nog dat ik wat ijs uit zo’n bucket wilde pakken om bij te vullen, toen ik ineens onderuitging. Ik voelde me doodziek worden, ben meteen in elkaar gezakt. De man gaf de kaart van zijn kamer aan mijn vriendin, zodat ik daar een beetje zou kunnen rusten. Zij heeft me daar toen op bed gelegd.”

Tekeer als een beest

„Dit is allemaal buiten mij om gegaan overigens. Ik kan me iets herinneren van een gang en dat ik moest overgeven. Daarna heb ik nog geprobeerd te douchen, maar ik kreeg de douche niet goed aan en heb me daaraan verbrand. Ik ben daarna weggezakt op het bed en toen ik bijkwam zag ik dat iemand op me bezig was die ik eerst niet thuis kon brengen.

Ik begreep stukje bij beetje dat het die man uit de bar was, die daar tekeerging als een beest. Hij heeft me bruut verkracht. Ik vond later een flinke bloeduitstorting op mijn borsten.

Toen hij klaar was ging hij naar de wc. Ik denk dat hij tien minuten in de kamer is geweest. Ineens stond mijn kennis voor de deur. Ik ben boos op haar geweest. Waarom heeft ze me alleen in die kamer achtergelaten? Waarom is ze niet eerder gekomen? Ze wist toch dat ik ziek was?

Ik neem het haar heel erg kwalijk dat ze niet goed op mij heeft gelet. Die tien minuten waren genoeg om mijn hele leven te ruïneren. Ik heb echt een trauma van die nacht, ben de week erna heel ziek geweest. Ik kon niet eten en moest een soatest ondergaan.”

Hulpverlener

„In mijn werk als hulpverlener moet ik veel werken met mannen. Ik was echt bang om naar mijn werk te gaan en heb een opleiding die ik volgde afgebroken. Mijn functioneren is er dusdanig door beïnvloed dat ik hoop dat ik kan blijven werken. Ik voel me op het moment heel zwak.

Ik ben als kind ook misbruikt door een vriend van mijn moeder en alles kwam weer boven. Het triggerde dingen waarvan ik had gedacht dat ik ze was vergeten; dat heeft een enorme impact.

Het beïnvloedt ook hoe ik tegen mijn jongste kinderen van 7 en 11 doe. Ik heb heel heftige emotionele buien. Ik heb ze wel verteld dat er iets is gebeurd, maar alleen mijn oudste dochter van 18 weet echt wat er is voorgevallen.”

Sporenonderzoek

„De zaak loopt. Het ligt nu bij de NFI (Nederlands Forensisch Instituut red.), er is bloed- en sporenonderzoek, de kamer is onderzocht. Het kan nog vijf maanden duren voor de uitslag bekend is, zegt mijn advocaat.

Toch wil ik niet dat dit in de doofpot komt. Ook als oudere vrouw moet je dus oppassen, daar ben ik van geschrokken. Ik ga veel alleen uit en ben een stoere vrouw. Ik loop niet zomaar met iemand mee.

Maar als je bedwelmd bent, doe je dingen die je daarna niet meer weet en die je normaal gesproken niet doet. Kijk dus uit van wie je een drankje aanneemt. Dit kan werkelijk iedereen overkomen!”

