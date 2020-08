’Ik verlinkte mijn ex bij de belastingdienst’

„Mijn ex is een afschuwelijke man. Dat ik ooit voor hem ben gevallen, kan er bij mij nu echt niet meer in. Hij was charmant en knap, en hij had een leuke vlotte babbel, maar ik had toen al de signalen moeten herkennen. Mijn ex was vooral heel gelukkig met zichzelf en had zo’n groot ego, dat er voor mij nauwelijks ruimte overbleef.

We waren nog geen halfjaar bij elkaar toen ik ongepland zwanger bleek te zijn. Abortus druist volledig tegen mijn gevoel in en hij zag zichzelf wel in de rol van vader, dus we kochten een huis samen, trouwden en stortten ons in het volwassen leven. Ik zou wel zien waar het schip strandde.

Slechte moeder

Dat is nu tien jaar geleden. We kregen na onze zoon nog een dochter, maar onze relatie ging bergafwaarts. Toen we vier jaar getrouwd waren, bleek hij een ander te hebben. Hij verliet ons of beter gezegd: hij zorgde ervoor dat ik het huis uit moest en hij er kon blijven zitten. Ik hield de eer aan mezelf en huurde een flatje. Ik kon net aan rondkomen, maar ik stond tenminste wel op eigen benen.

Mijn ex weigerde alimentatie te betalen. Voor een pro deo advocaat verdiende ik te veel, maar een advocaat zelf betalen kon ik niet. Ik wist dat als ik zou beginnen aan een proces, hij eindeloos zou blijven doorgaan. Hij onderhield de kinderen op de dagen dat ze bij hem waren, zei hij. Dat was meer dan genoeg in zijn ogen. Ik heb het erbij gelaten.

De afgelopen jaren heeft hij mij op alle mogelijke manieren gedwarsboomd. Toen ik een weekendje met vriendinnen weg wilde, kon hij ineens niet voor de kinderen zorgen, omdat hij zogenaamd ziek was. Ik kon geen oppas vinden en moest alles annuleren. Ook verspreidde hij leugens over me. Toen ik een nieuwe relatie kreeg, vertelde hij - aan wie het maar horen wilde - dat ik al tijdens ons huwelijk vreemdging. Hij noemde me een slechte moeder en praatte alleen maar negatief over mij tegen de kinderen.

Creatief boekhouden

Inmiddels zijn we op een punt beland dat ik aan niemand een grotere hekel heb dan aan hem. Maar ik heb wraak genomen. Van de tijd dat we bij elkaar waren, wist ik dat hij fanatiek aan ‘creatief boekhouden’ deed. Hij gaf een groot deel van zijn inkomsten niet door aan de belastingdienst en maakte onterecht aanspraak op toeslagen.

Daar heb ik anoniem melding van gedaan. Ik kon zoveel concrete informatie overleggen, dat ze er wel iets mee móesten doen. Het voelde heerlijk - als een overwinning - toen ik al het bewijsmateriaal doorstuurde. Thuis heb ik een fles champagne opengetrokken om mijn actie te vieren.

Het is niet chic, dat weet ik. Maar na al die jaren machteloos zijn terreur hebben moeten ondergaan, zag ik dit als enige optie. Via een gezamenlijke vriend heb ik inmiddels gehoord dat hij ‘financieel gedoe’ heeft. Ik heb natuurlijk niet laten merken dat ik er meer van weet, maar vanbinnen juichte ik. Nu is het zijn beurt om op de blaren te zitten!”

Dit stukje staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen.